Spaanse generaals willen coup: ‘Er is geen andere keus dan 26 miljoen ’hijos de puta’ te executeren’

In Spanje is er een nieuwe grote controverse uitgebroken. Onderschepte berichten tussen oud-generaals wijzen er namelijk op dat de voormalige militairen voorstander zijn van een grootschalige, bloederige coup d’état.

“Er is geen andere keus dan 26 miljoen ’hijos de puta’ te executeren,” aldus één van de generaals in een WhatsApp-bericht aan (oud-) collega’s. Hijos de put betekent “hoerenzonen.” En met de 26 miljoen doelt hij op linkse stemmers die hij als de échte vijanden van Spanje ziet.

In de app-groep zijn vooral divisiegeneraal Francisco Beca Casanova en kolonel Andrés González Espinar actief. In totaal zijn er veertig hooggeplaatste (ex-) militairen in de groep actief die allemaal stellen dat Franco geweldig was. Ook zijn ze dolblij met de opkomst van de nieuwe partij Vox, die door de mainstream media extreemrechts genoemd wordt. Oh ja, én ze hebben het dus over een mogelijk nieuwe staatsgreep.

De app-berichten volgen op een brief die 73 oud legerfunctionarissen aan de koning stuurden. Daarin legden ze uit dat ze bijzonder wantrouwig zijn ten opzichte van de “sociaal-communistische regering” van premier Pedro Sánchez en vicepremier Pablo Iglesias. Die regering zal, schreven de functionarissen, Spanje op haar knieën brengen of iets dergelijks.

Opvallend genoeg is Iglesias niet onder de indruk van de oud-militairen. “Wat een paar gepensioneerde mannen in een chatgroep zeggen met een paar borrels op, vormt geen enkele bedreiging,” aldus de vicepremier.

Natuurlijk klopt dat. Maar het is niet heel gek dat er toch even gekeken wordt naar of er al dan niet daadwerkelijk plannen gesmeed werden. Als de enige betrokkenen gepensioneerde militairen waren, soit. Wie weet. Misschien zijn er ook actieve militairen bij betrokken. Dan is het natuurlijk wel degelijk een probleem. Want iedereen met ook maar een beetje kennis van Franco’s Spanje, in de vorige eeuw, weet dat er heel vervelende dingen kunnen gebeuren als volgelingen van die man via een staatsgreep aan de macht komen.