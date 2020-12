Syrische vluchteling mag uithuilen bij de Volkskrant: ‘Griekenland gaf mij verblijfsvergunning waar ik niet om vroeg’

Mohammed Al Ahmad verblijft momenteel in een Nederlands asielzoekerscentrum. Tot zijn grote verbazing heeft hij een verblijfsstatus gekregen in het veilige Griekenland. Dit is volstrekt in lijn met de internationale afspraken over asielbeleid, maar toch geeft de Volkskrant hem een podium om zich te beklagen over dit vermeende onrecht.

De hele bedoeling van het asielsysteem zoals het in de EU is ingericht, is dat echte vluchtelingen in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarbij moeten ze in principe verblijven in het eerste land waar ze aankomen om hun aanvraag te doen. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat ze rond gaan shoppen en een land uitzoeken waar zij denken dat ze het beste zullen kunnen vertoeven. Zo werkt het niet.

Mohammed Al Ahmad werd er blijkbaar ingeluisd door de Griekse autoriteiten, want hij moest zijn vingerafdrukken afstaan. In de tussentijd is hij doorgereisd naar Nederland, met het expliciete doel om hier zijn bestaan op te gaan bouwen met zijn vrouw en kinderen. En nu valt zijn hele levensplan dus in elkaar omdat Griekenland hem een veilige haven biedt waar hij dat ook zou kunnen.

Ik zal echt niet gaan ontkennen dat Syriërs het zwaar hebben en terecht hun land ontvluchten. Maar wat hier in de Volkskrant wordt geschetst is gewoon een combinatie van een échte vluchteling, die ook gelukszoeker is. Dat ondermijnt toch de hele opvatting over het asielbeleid, door de scheiding tussen vluchteling en gelukszoeker te vervagen?

Iemand als Al Ahmad zou blij moeten zijn dat Griekenland hem opvangt en dat z’n gezin tenminste veilig kan zijn. Een beetje nederigheid zou hem sieren. En als ik in zijn situatie verkeerde was ik ook liever naar Nederland gevlucht, maar het is niet de bedoeling dat je maar lukraak rond gaat shoppen naar het beloofde land, alleen omdat je eigen land in de fik staat.