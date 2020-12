‘Thierry Baudet boort FVD de grond in: hij is een narcist, een ongeleid projectiel en zal het nooit leren’

In september vroeg Frits Bosch zich openlijk af of Forum voor Democratie in wezen kansrijk of kansloos is. Kansrijk, oordeelde hij destijds, maar noteerde partijleider Thierry Baudet wel als ‘ongeleid projectiel’ en daarmee ook als risico voor het voortbestaan van de partij. Vandaag komt Frits nog eens op die voorspelling terug.

In mijn artikel op deze site “Is Forum voor Democratie een kansrijke of kansloze partij?” schreef ik begin september dat de partij in principe kansrijk is, omdat er een “schreeuwende behoefte is aan een partij tussen PVV en VVD.” Kan Forum deze rol vervullen? Op zich wel, maar Baudet leek me niet de man die dat zou kunnen, want: “Hij komt soms over als iemand die prima analyse pleegt, maar meer geïnteresseerd lijkt in de analyse zelf in plaats van pragmatische uitvoering ervan. Hebben staatszaken in den brede eigenlijk wel de belangstelling van deze jurist? Wat we horen en zien is te veel studeerkamergeluiden, te reactief, te weinig pro-actief. We missen ‘hands on’ over de volle breedte van staatszaken. Baudet laat zich niet adviseren. Hij komt daardoor soms over als een elitair ongeleid projectiel. Hij is bepaald niet een tactisch politicus.”

Daarmee is niets te veel gezegd. Baudet heeft de partij snel opgebouwd, maar nog veel sneller de grond in geboord. Hijzelf vindt dat niet zo.

Baudet kreeg in een interview deze week de vraag voorgelegd of hem enige blaam treft voor de implosie. Hij ontkent dat, het ligt allemaal aan de anderen. De interviewer probeert het nog eens en vraagt hem of er misschien toch zaken zijn die hij beter had kunnen doen. En alweer is het ontkennend. De interviewer vraagt hem tenslotte of hij antisemitische uitspraken heeft gedaan, zoals diverse partijgenoten stellig beweren. Hij kan het zich niet herinneren. Toch triest, al zo jong dementerend.

De interviewer loopt met Baudet mee naar de fractiekamer. De kamer zit vol jonge honden: allemaal mannen die net hun veterstrikdiploma hebben gehaald. En wie wordt daar ook aangetroffen met een brede grijns? Freek Jansen, de jongerenleider die zich terugtrok van de kieslijst. Allemaal ideoloogjes.

De conclusie moet zijn dat Baudet het nooit zal leren. Het wordt echt nooit wat met narcist. Een ongeleid projectiel wordt nooit een geleid projectiel. De leden van de partij doen er verstandig aan om tegen Baudet te zeggen: “Beste Thierry, we zijn je zeer erkentelijk voor het oprichten van Forum. De partij kan niet zonder u, maar we gaan het wel proberen!”

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.