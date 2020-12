Als werkgever komen er flink wat taken op je af. Belangrijke, maar ook minder belangrijke taken. Je hebt taken waar je graag veel tijd aan besteedt, maar ook taken waar je liever niet te lang mee bezig bent. Er zijn echter tegenwoordig veel mogelijkheden om veel van jouw taken als werkgever makkelijker te maken. En dat is natuurlijk ideaal, want je wil jouw kostbare tijd als werkgever uiteraard wel goed besteden. In dit artikel geven we je de beste tips om jouw taken als werkgever makkelijker te maken.

Maak een goede planning

Plannen, het is misschien niet je favoriete bezigheid. Daarentegen is het vooral als werkgever van groot belang dat je dit juist wel op een goede manier doet. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je werknemers. Je werknemers willen uiteraard ook goed op de hoogte zijn van hun planning, vooral in het geval van buitendienstmedewerkers. En daar kun jij als werkgever voor zorgen door bijvoorbeeld een project plan te gebruiken. Stel: je hebt verschillende orders die ondergebracht dienen te worden bij meerdere verschillende buitendienstmedewerkers. Door gebruik te maken van een projectplanning tool heb je goed overzicht van de beschikbare medewerkers en kun jij de orders plaatsen bij een van deze beschikbare medewerkers. In welke branche je ook actief bent, als jij een buitendienst hebt die flexibel aangestuurd moet worden, is het gebruiken van een projectplanning tool helemaal geen slecht idee. Het is gemakkelijk, simpel en je hebt een goed overzicht.

Simpel factureren

Factureren: ook vaak geen favoriete bezigheid van werkgevers. Als het geld van betalende klanten echter binnenkomt, is het wel weer fijn. Om niet te veel tijd en moeite te besteden aan de facturatie, zijn er enkele tips die je kunt gebruiken om dit makkelijker voor jezelf te maken. Een goede mogelijkheid is bijvoorbeeld een facturatie software, dat jou erbij helpt binnen no time je facturen klaar te hebben staan. Wanneer je ervoor kiest om hiervan gebruik te maken, ben je gegarandeerd van het feit dat je facturatie in veel gevallen klopt. Deze software is hier namelijk speciaal voor ontwikkeld, dus je hoeft je geen druk te maken dat hierin veel fouten worden gemaakt. De kans is tenslotte groter dat je een menselijk foutje maakt. Door gebruik te maken van een facturatie software tool, worden de facturen tevens overzichtelijk bewaard. Zo behoud je overzicht en voorkom je dat jouw facturatie rommelig en onoverzichtelijk wordt.

Digitale urenregistratie

Met de tools van tegenwoordig kun je vaak meerdere zaken koppelen aan software. Zo kun je bijvoorbeeld ook je urenregistratie koppelen met je facturatie software. Doordat de urenregistratie automatisch wordt ingevoerd, kunnen ook je facturen via deze software makkelijk worden opgesteld.

Daarnaast heeft een urenregistratie via een digitale tool nog een voordeel. Door hiervan gebruik te maken heb je geen papieren werkbonnen meer en heb je niet meer te maken met het feit dat je zo nu en dan misschien zo’n papieren werkbon kwijtraakt. Door de urenregistratie digitaal te regelen, wordt alles geautomatiseerd. Dit bespaart jou als werkgever een hoop tijd en moeite. Tijd die je beter aan andere taken kunt besteden!