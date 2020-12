Tsss! Gewetenloze schurk Rutte “moet nog even nadenken” of toeslagenaffaire smet op carrière is

Zo vlak voor de Kerstdagen krijgt Rutte alle ruimte voor een Kerst-PR-offensief. In zowel het AD als het NRC. Rutte mag terugblikken op een hectisch jaar, en dat was het zeker, maar helaas krijgt hij ook weer de kans om zijn straatje schoon te vegen in de toeslagenaffaire.

In twee interviews Kerstinterviews die premier Rutte deze week gaf ‒ aan het Algemeen Dagblad en aan het NRC ‒ weet de minister-president zichzelf weer op een handige manier zichzelf onder de schuldvraag in de toeslagenaffaire vandaan te kletsen.

Volgens de eindverantwoordelijke voor de ruïnering van duizenden ouders zou het nu niet over hem of over het kabinet moeten gaan, maar over de ouders. Zij zijn gedupeerd, en zij moeten nu geholpen worden. De politieke vraag? Ach, die komt later wel…

,,Onschuldige mensen zijn vreselijk in de knel gekomen. Daar kunnen we ons alleen maar voor schamen. Om recht te doen aan het rapport en aan de ouders, richten we ons nu eerst op de inhoudelijke vragen, de politieke vraag volgt later.’’

Het laat duidelijk zien dat Rutte een bijzonder wrang PR-offensief is begonnen. Hij volgt duidelijk de aanwijzing van zijn spindoctors op: de aandacht moet niet op de premier gericht worden, maar op de ouders. Zij moeten zo snel mogelijk een passende oplossing aangeboden krijgen. In de tussentijd hoopt Rutte natuurlijk zo ongeschonden mogelijk eruit te kunnen komen.

De meedogenloze Rutte weigert in beide interviews te praten over zijn rol binnen de toeslagenaffaire. We weten in feite nog steeds niks concreets omdat Rutte even genadeloos als sluw de aandacht weet te verleggen:

„Dan maak ik het tot iets van mezelf, terwijl het om de getroffen ouders moet gaan. Wat er is gebeurd vind ik verschrikkelijk en alles is erop gericht om ouders zoveel mogelijk te compenseren. En dat gaat langzamer dan je zou willen. Maar een smet? Daar moet ik over nadenken, of ik daar ja of nee op zeg.”

Toch dunkt het me dat de getroffen ouders, naast compensatie, ook graag zien dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de schandalige praktijken. De politiek moet nu al haar verantwoordelijkheid nemen.

En in het geval van Rutte? Zo snel mogelijk aftreden! De tijd van zoete broodjes brakken of de boel nog even van je vandaan spinnen is nu écht voorbij.