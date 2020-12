Tweede lockdown weer sterk staaltje faalbeleid: zo lek als een mandje, elke winkel verkoopt nu “essentiële” goederen

Maandenlang heeft de overheid aangehikt tegen een tweede lockdown, maar nu deze er eindelijk is blijkt er maar slecht over nagedacht. Alleen “essentiële” winkels mogen nog openblijven. Dus lo and behold: iedereen en z’n moeder is ineens een essentiële winkel. Zelfs de ultieme prullariaketen Action.

Nederland is weer in lockdown terechtgekomen. Dus het openbare leven komt weer tot totale stilstand… Nou ja, tenzij je een winkelketen bent. Dan kan je een dealtje sluiten met het ministerie van Economische Zaken en gewoon open blijven. Ja, óók als je bekendstaat als verkoper van de meest brakke en onnodige zooi. Geen bezwaar: als je ook een paar flessen shampoo in de schappen hebt staan, mag je open in deze lockdown. Want “essentiële producten,” nietwaar?

“De 400 winkels van winkelketen Action gaan vandaag weer open. Gisteren waren de filialen nog gesloten vanwege de lockdown, maar de keten ziet nu mogelijkheden om met een beperkt assortiment alsnog open te gaan. “We hebben het afgestemd met het ministerie van Economische Zaken en onze branchevereniging”, aldus een woordvoerder. Zo’n 40 procent van het assortiment bestaat volgens Action uit essentiële artikelen als was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, handgel, wc-papier, dierenvoeding en eet- en drinkwaren.”

Maar wat is de reactie bij de ministeries? Daar wijzen ze gewoon weer eens allemaal naar elkaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid legt de regels anders uit dan de ambtenaren bij Economische Zaken. En Economische Zaken is het weer niet eens met Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lekker bezig, dus, jongens!