Ultra-slapjanus Peter R. de Vries biedt boze censuurhindoes huilend excuses aan voor “beledigende” olifant-sketch

Peter R. de Vries, de man die altijd iedereen ongenadig hard probeert aan te pakken op televisie, heeft gisteren naar eigen zeggen een fout gemaakt op televisie. Gisteren tijdens het programma de Promenade dreef hij nog de spot met de hindoestaanse god Ganesha door net te doen alsof hij meedeed aan The Masked Singer vanochtend bood hij zijn excuses omdat hij mensen zou hebben ‘beledigd’.

Hoogstwaarschijnlijk werd De Vries vanochtend wakker en had hij enkele klaagberichtjes ontvangen van mensen die aanstoot hadden genomen aan de sketch. En als een ware moraalridder besloot Peter R. de Vries zijn ‘excuses’ aan te bieden. Aan alle hindoestaanse mensen die gepikeerd waren, maar vooral aan de roomblanke do-gooders die ongevraagd plaatsvervangend beledigd waren namens de hindoestaanse medemens:

“Deze week deed ik als ‘masked singer Ganesha’ mee aan een sketch in ‘Promenade’. Ik wist toen niet dat dit een God is. Het was geen moment – van niemand bij het programma – de bedoeling een religie of volgelingen daarvan te bespotten of te kwetsen. Excuus als dat wel zo was.”

Alhoewel excuses niet per se het goede woord zijn, want volgens De Vries was hij zich onbewust van het feit dat Ganesha een god is. Dat betekent dus niet alleen dat Peter R. nogal slappe knieën heeft, maar daarnaast ook de algemene vorming van een pot pindakaas heeft.

Nog aan het bijkomen van het doorslaande succes van ons unieke tweeluik #OUDEJAARSPROMENADE! Felicitaties aan onze Masked Singer winnaar @PeterRdeV. Knap gedaan! #PROMENADE I ❤️ de Regio (481.000 kijkers) pic.twitter.com/0FhtJCAfxC — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) December 29, 2020

Maar als een echte gutmensch was De Vries er dus als de kippen bij om publiekelijk door het stof te gaan, want hij wilde niemand kwetsen ‒ en uiteindelijk draait het daar natuurlijk allemaal om; dat we niemand in ons leven ooit kwetsen. Het is een typische reflex trouwens van de linkse medemens, want als het een sketch was geweest over Jezus of over de christelijke God dan had de voormalige misdaadverslaggever waarschijnlijk nooit sorry gezegd.

Het is iets wat we helaas maar al te vaak zien: grappen en grollen worden al te vaak gemaakt over christenen, maar andere religieuze groeperingen worden buiten schot gelaten. Of moeten zelfs beschermd worden tegen die oh-zo-kwetsende humor. Ik zou zeggen: kap daar eens mee, en bespot gewoon alle religies als je daar zin in hebt. Wees een vent en ga niet een dag later huiliehuilie doen op Twitter. Dááág, Peter R. de Vries!