Veiligheidsregio door kabinet voor de corona-leeuwen gegooid: ‘Brandweer, Rode Kruis, defensie, familie: help ons!’

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft te maken gekregen met twee forse corona-uitbraken in verzorgingshuizen in Huizen en in Hilversum. Er is al een hulpverzoek ingediend bij defensie maar dat gaat volgens de voorzitter van de veiligheidsregio te lang duren. Daarom vragen ze ook hulp van de brandweer, het Rode Kruis en “zelfs aan familieleden”!

Voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes, ook burgemeester van Hilversum, spreekt over ‘stevige uitbraken’ in twee verzorgingstehuizen in zijn regio. Er is wat hem betreft nu hulp nodig en dus kijkt hij werkelijk naar álle mogelijkheden die hij wellicht tot zijn beschikking heeft: behalve de brandweer roept hij ook de hulp in van het Rode Kruis, familieden en zelfs Defensie. Er staat zelfs een compensatie tegenover.

Dit gaat echt echt helemaal de verkeerde kant op in deze veiligheidsregio. De gebieden doen echt wel hun best om niet bij het minste of geringste direct aan te kloppen bij defensie. Dat er nu alwéér een veiligheidsregio is die dat nu dus wél doet, en ook nog eens de hulp van allerlei vrijwilligers overweegt, betekent dat de situatie echt dramatisch verloopt.

Mogelijk gaan we de komende weken dus zien hoe nog meer regio’s zullen smeken om de hulp van defensie en maar ‘blij’ moeten zijn met enkele honderden vrijwilligers, die maar tot een bepaald punt van dienst kunnen zijn. Dat betekent een periode van nog meer ziek personeel, nog meer uitgestelde zorg en nog meer doden die voorkomen hadden kunnen worden. En ergens tijdens de piek van dat drama komen de vaccins pas mondjesmaats binnen…

Het kabinet mag zichzelf deze humanitaire meltdown in de Gooi en Vechtstreek zeer persoonlijk aantrekken. Als zij wat capabeler leiding hadden gegeven, had dit lang niet zo ver hoeven komen.