Verhoogd eigen risico zorgverzekering loont meer dan ooit

De korting die men kan krijgen bij een verhoogd eigen risico op de zorgverzekering was nog nooit eerder zo hoog. De korting kan in 2021 oplopen tot maar liefst € 312 per jaar, berekende vergelijkingssite Zeker.com.

Hoge kortingen bij verhoogd eigen risico

Verzekeraars geven flinke kortingen weg aan mensen die kiezen voor een hoger eigen risico. De verzekeraar loopt hierdoor minder risico tot het betalen van zorgkosten, omdat de verzekerde meer zelf betaalt. Wie bijvoorbeeld kiest voor een basisverzekering van het nieuwe label Jaaah van ONVZ betaalt met het standaard eigen risico een zorgpremie van

€ 115 per maand. Kies je echter voor een eigen risico van € 885, dan krijg je € 26 korting per maand. Je betaalt dan € 89 per maand aan de zorgpremie. In totaal betekent dat een korting van € 312 per jaar. Voorgaande jaren was deze korting nog niet zo hoog als nu. Wie dan ook nog kiest voor jaarbetaling, krijgt nog eens een korting van ruim € 21.

Extra risico in ruil voor korting

Een verhoogd eigen risico loont vooral voor mensen die gezond zijn en voorgaande jaren eigenlijk nooit iets mankeerden. Wie kiest voor een eigen risico van € 885, loopt een extra risico van € 500. En dat in ruil voor een korting van ongeveer € 300. Het risico is dus daadwerkelijk zo’n € 200. Maak je één jaar geen extra zorgkosten, dan loont een verhoogd eigen risico al. Voor iemand die gebonden is aan veel medicatie of behandelingen is een verhoogd eigen risico minder interessant.

Rekenvoorbeeld 1 persoon

Kiest iemand voor een Jaaah zorgverzekering met een eigen risico van € 885, dan loopt deze persoon een extra risico van € 500 (€ 885 – € 385 standaard eigen risico). Echter bespaart hij vanwege de korting al € 312. Het daadwerkelijke extra risico is dus maar € 188.

Kiest deze persoon 5 jaar achter elkaar voor het verhoogde eigen risico, dan bespaart hij 5 x € 312 = € 1.560. Indien hij één jaar pech heeft en hij maakt zijn eigen risico volledig op, dan betaalt hij eenmalig € 500 meer dan hij met een standaard eigen risico had moeten betalen. Hij heeft alsnog een besparing van € 1.060, ondanks dat hij één jaar zijn hele eigen risico heeft moeten betalen.

Rekenvoorbeeld gezin (incl 2 kinderen tot 18 jaar)

Voor kinderen tot 18 jaar betalen ouders geen premie en geen eigen risico. Kiezen beide ouders voor een Jaaah zorgverzekering met € 885 eigen risico, dan krijgen zij in totaal € 624 korting per jaar. Over 5 jaar is dat een korting van maar liefst € 3.120. Hebben beide ouders één keer extra zorg nodig, dan moeten zij twee keer het volledige eigen risico betalen. Dat betekent € 1.000 kosten, maar alsnog een besparing van € 2.120. Ook als de kinderen een aantal keer zorg nodig hebben, kost dit geen extra geld. Voor kinderen betaal je immers geen eigen risico, ook niet als je vrijwillig een hoger eigen risico hebt gekozen.

Meer dan 2,2 miljoen mensen met verhoogd eigen risico

Uit de meest recente cijfers van Vektis blijkt dat meer dan 2,2 miljoen Nederlanders in 2020 hebben gekozen voor een verhoogd eigen risico. Van hen kiest 75% voor de maximale verhoging van € 885. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal verzekerden met een verhoogd eigen risico verdubbeld. Veel Nederlanders kiezen daarmee bewust voor een hoger risico in ruil voor korting op de zorgpremie.

Verhoogd eigen risico en corona

Leon Schouten, eigenaar van Zeker.com, verwacht alsnog dat aankomend jaar minder mensen kiezen voor een verhoogd eigen risico. “Kom je in het ziekenhuis terecht met corona dan worden de ziekenhuiskosten vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een bezoek aan het ziekenhuis geldt wel het eigen risico. En kies je voor een verhoogd eigen risico en kom je met corona in het ziekenhuis, dan moet je dus dat hogere bedrag zelf betalen. Ik denk dat minder mensen dat risico willen nemen”. Schouten vult verder nog aan, “een verhoogd eigen risico is sowieso alleen maar aan te raden als je de volledige rekening van € 885 zelf kunt betalen, in het geval je toch zorgkosten maakt”.