Vernietigende conclusies toeslagenaffaire-rapport voor Rutte nog geen reden om af te treden

Tijdens de laatste persconferentie van premier Rutte kwamen er natuurlijk meerdere vragen over de snoeiharde conclusies uit het onderzoeksrapport over de toeslagenaffaire. Rutte ziet vooralsnog geen reden om af te treden. “Dat is echt nog te vroeg om te zeggen“, vindt hij.

Uit het onderzoeksrapport van de Tweede Kamer blijkt dat ouders ‘ongekend onrecht’ is aangedaan, en dat de ‘beginselen van de rechtsstaat’ zijn geschonden.

Rutte voelt er echter nog niks voor om nu al af te treden. “Die vraag is nog niet aan de orde”, reageerde hij tijdens de persconferentie steeds. Hij wil het rapport namelijk eerst samen met zijn kabinetsploeg goed bestuderen.

En dat ze dat niet willen doen begrijp ik ook nog wel. Het zit er waarschijnlijk toch wel aan te komen, maar het zou ook wat zijn als ze nu zouden aftreden en tot aan de verkiezingen de coronacrisis vanuit een demissionaire positie proberen te bezweren. Ik heb liever dat ze dat rapport echt goed lezen en op basis daarvan hun conclusies trekken. Maar ik denk dat het ook meespeelt dat Rutte en zijn kabinet hun reputatie niet willen laten besmeuren door zo’n heftig dossier. Die afrekening komt er tijdens de verkiezingen waarschijnlijk toch wel. Al ben ik aan de andere kant ook wel weer een beetje bang dat ze allemaal hun handen gaan wassen in onschuld en met een paar oppervlakkige maatregelen komen ‘om dit in de toekomst te voorkomen’, waardoor ze het zó gaan spinnen dat ze zelf als redders uit de bus komen. Ik hoop het niet maar ik denk het wel.