Video! KOZP-activisten zó overtuigd van eigen gelijk dat ze winkels gaan blokkeren

De altijd vreedzame, democratische en empathische activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) proberen hun gelijk weer eens op te dringen. Dit keer moet een winkelier in Heerlen er aan geloven, die het waagde om Zwarte Piet-versieringen op te hangen. Dan mag je gewoon z’n winkel blokkeren namelijk…

Zie hier de sukkels die een ondernemer in zijn portemonnee willen raken door vervelend voor de ingang te gaan zitten:

KOZP-activisten worden steeds agressiever in hun heilige strijd: graffiti, dreigbrieven, blokkades en sit-ins. Hier blokkeren ze de winkel van een kleine middenstander in Heerlen, die het waagde om Zwarte Piet versieringen op te hangen. Met dank aan @TheRebelThePoet. pic.twitter.com/K0cbAmtcrh — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) December 4, 2020

In discussie gaan over iets waarvan je zó zeker bent dat je gelijk hebt, hoeft natuurlijk niet. En sympathie voor je ideeën krijgen door andere mensen te irriteren en hun onderneming te proberen te boycotten, is ook altijd een goede strategie. Ga vooral zo door KOZP! Maar ga niet lopen janken als straks een ondernemer een emmer water over je heen kiept.

Ach, who are we kidding, natuurlijk gaan ze dan wel janken. Dat is wat ze het liefste doen: mensen uit de tent lokken en zo snel mogelijk de kans aangrijpen om weer in de slachtofferrol te kunnen kruipen.

Het zal in ieder geval niet lang meer duren voordat het écht uit de klauwen loopt. De eerste vechtpartijen lijken er al aan te komen en straks maakt het de gemiddelde Nederlander weinig meer uit of die hooligans door de media worden weggezet als ‘extreemrechts’. Als dat betekent dat ze niet langer hoeven te worden geconfronteerd met dit soort retards is het ze dat wel waard denk ik.

En voor de duidelijkheid, ik praat geweld of de dreiging ervan niet goed. Maar volgens mij ben ik niet de enige die aanvoelt dat het die kant wel op lijkt te gaan. En dat heeft KOZP helemaal aan zichzelf te danken. Die willen namelijk op geen enkele manier wijken van hun standpunt dat Zwarte Piet racisme is. Überhaupt het idee dat zij wel eens fout zouden kunnen zitten, wil er bij hen niet in. Maar iedereen die Zwarte Piet nog wel in leven houdt, wordt wel direct verdacht gemaakt door dit soort fratsen van KOZP. Dat blijven mensen echt niet pikken, dat zagen we al aan de steun van de ‘Blokkeerfriezen’.