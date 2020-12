Video! OM liet Akwasi wegkomen met sorry zeggen, omdat hij een ‘belangrijke speler’ is

Hoofdofficier René de Beukelaer van het Openbaar Ministerie in Amsterdam durft op camera met droge ogen te beweren dat het besluit om Akwasi niet te vervolgen een goede zet was. Puur en alleen omdat Akwasi een ‘belangrijke speler’ is. En Geert Wilders is dat dan blijkbaar niet?

Hier ziet u het belachelijke fragment op AT5 in volle glorie:

Hoofdofficier René de Beukelaer van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Samen met Jacobien Vreekamp liet hij Akwasi wegkomen met een excuusbriefje, omdat Akwasi een 'belangrijke speler' is.

De Beukelaer ziet het publiekelijk afstand nemen van de opruiende (en dus strafbare) woorden als genoeg boetedoening voor Akwasi. En dat terwijl Akwasi niet eens echt heel erg heeft laten zien dat hij begrijpt wáárom zijn uitspraken nou echt zo verkeerd waren. Dat deed hij namelijk allemaal af met ‘het was een momentopname’ en ‘blijkbaar zien mensen iets gevaarlijks in mijn woorden’. Maar voor deze hoofdofficier is dat meer dan genoeg boetedoening!

Het is toch compleet absurd dat het OM in zo’n geval opruiing maar toelaat omdat ze zich afvragen ‘Ja maar wat betekent deze uitspraak nou maatschappelijk?’ Heel simpel! Er zit een ophitser in ons midden die zich door zijn achterban gesterkt voelt in het doen van zulke (strafbare!!!) uitspraken. Al was het de fucking reïncarnatie van Gandhi die zulke uitspraken deed en er daarmee voor kon zorgen dat Hindoestanen in Nederland mogelijk gewelddadig (of slachtoffer) zouden kunnen worden. Dat ga je toch niet toestaan?! En al helemaal niet als je iemand als Geert Wilders wél aan probeert te pakken op iets wat veel minder erg was dan het opruiende gebral van Akwasi.