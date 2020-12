Video! Oud-RIVM-directeur stampt Hugo de Jonge vaccinatiestrategie volledig de grond in: ‘Het is beschamend’

Bijna de gehele EU is al begonnen met de eerste mensen te vaccineren, maar Nederland ‒ graag haantje de voorste ‒ gaat nu als een van de laatste landen beginnen met vaccineren. Volgens coronaminister Hugo de Jonge beginnen we pas later zodat alles goed op orde is, maar oud-RIVM directeur Roel Coutinho vindt het beschamend.

Coutinho uitte gisteren flink wat kritiek bij Nieuwsuur over de coronastrategie van het kabinet. Hij vindt namelijk dat het uitrollen van het vaccinatiebeleid veel te bureaucratisch verloopt, en daarbij ook veel te langzaam:

“Je ziet hoe hoog de nood is. Het is belangrijk om snel te beginnnen. Dat zouden we als Nederland toch moeten kunnen.”

Coutinho brengt ook een ander interessant punt ten tafel: hoe langer we wachten met vaccineren, hoe langer de zorg ook wordt overbelast. Elke week dat we langer wachten gaan er levens onnodig verloren.

Roel Coutinho, voormalig directeur van het RIVM, vindt het “verbijsterend en beschamend” dat Nederland als laatste in de EU begint met vaccineren. “Elke week telt, het gaat om het voorkomen van sterfte en ziekte.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/nWg9tMvrfv — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 28, 2020

Daarnaast is de oud-RIVM directeur ook niet te spreken over de strategische keuzes van het kabinet. Coutinho vindt namelijk de gekozen volgorde van vaccineren niet goed onderbouwd. Over de keuze van de immer falende minister De Jonge die niet wordt ondersteund door wetenschap, zegt hij:

“De Gezondheidsraad laat niets aan twijfel open: ‘begin bij de mensen die het meeste risico lopen, de groep die het hardst wordt geraakt’. Op het moment dat je afwijkt van een wetenschappelijk goed onderbouwd advies, moet je wel goeie argumenten hebben. Ik ben die niet tegengekomen. Mensen ergens heen vervoeren, kunnen wij toch ook als een georganiseerd land?”

Het is fijn dat (oud) experts zich steeds vaker laten horen over het vaccinatiebeleid, alleen is het wel rijkelijk laat. Alles staat al vast, en echte veranderingen, zoals sneller gaan vaccineren, is nu niet meer mogelijk.

Maar de volgende keer zou het wél prettig zijn als mensen zoals Coutinho enkele weken eerder beginnen met kritiek spuien.

“Ik weet niet of het mogelijk is om alsnog sneller te gaan vaccineren”, zegt oud-RIVM-directeur Roel Coutinho. “Ik heb het gevoel dat de planning te veel bureaucratisch is gedaan.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/XtP7mcBu0D — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 28, 2020