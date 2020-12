Viezerik! Voormalig officier van Justitie had volgens OM ‘betaald seks met 16-jarige jongen’

De rechtbank in Den Haag behandelt vandaag een strafzaak tegen Vincent L. L. wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling seks had met een 16-jarige jongen. Dat is al erg genoeg. Maar wat dit verhaal nog schokkender maakt is zijn voormalige beroep: hij was namelijk voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie.

Volgens De Telegraaf zijn tien medeverdachten al veroordeeld. L. werd namelijk al in 2017 gearresteerd. De reden dat de zaak tegen hem nu pas begint? Hij had bezwaar gemaakt tegen de procedure.

Hij deed dat omdat er twee Amsterdamse officieren van justitie bij de vervolging zijn betrokken. Deze zaaksofficieren vallen echter onder het gezag van de hoofdofficier van justitie in Den Haag, zo is vorig jaar besloten.

Het Gerechtshof oordeelde gelukkig dat de zaak gewoon verder kon gaan. Maar toen ging L. in

Ondertussen gaat het geruzie over de regels verder. Saskia Belleman doet op Twitter live verslag van de zaak. Daar bericht zij het volgende:

Advocate Saes zegt het vreemd te vinden dat de officieren zelf kennelijk ook niet willen weten wat er in de eerste anderhalf jaar is gebeurd. Dat zegt volgens haar iets over ,,het zelfreinigend vermogen" van het OM. #OvJ #zedendelict — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 14, 2020

Dat de Amsterdamse officieren voldoende distantie hadden omdat ze werkten op het Amsterdamse parket, en Vincent L. werkte op het Functioneel parket, staat volgens haar haaks op het oordeel daarover van de Hoge Raad. #OvJ #zedendelict — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 14, 2020

Saes wijst erop dat het misschien ging om 2 verschillende parketten, maar dat in de leiding van het Amsterdamse parket iemand werkzaam was die had samengewerkt met Vincent L. #OvJ #zedendelict — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 14, 2020

OvJ Wouter Bos zegt dat de vervolgingsbeslissing is genomen door het Haagse parket. ,,Alles is echt volgens de regelen der kunst gegaan." #OvJ #zedendelict — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 14, 2020

De rechtbank trekt zich even terug om na te denken over het verzoek van advocate Rianne Saes. Om half 1 komt de beslissing. #OvJ #zedendelict — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 14, 2020

Het is te hopen dat deze zaak gewoon verder kan gaan zodat uitgezocht kan worden of de verdachte zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan deze ranzige misdaad. Het zou werkelijk vreselijk zijn als hij dit gedaan heeft maar ermee wegkomt vanwege een technische vormfout.