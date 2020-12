Viruswappie, complotdenker of coronagekkie: ‘Deze video van Youp van ’t Hek is gewoon te geestig voor woorden!’

Soms kan hij homo’s ‘beledigen’, soms valt hij over Rutte en soms komt hij misschien ietwat links uit de hoek. Om nog maar te zwijgen voor de krant waar hij voor schrijft: het NRC Handelsblad. Tja. Maar: Soms is hij ook uiterst geestig en gehaaid. We hebben het natuurlijk over Youp van ’t Hek die een geweldige parodie maakte op zijn eigen klassieker Flappie.

De Dikke van Dale koos dit jaar voor anderhalvemetersamenleving als Woord van het Jaar. Op de tweede plaats eindige viruswappie. Laat dat nou net de inspiratie zijn geweest voor cabaretier Youp van ’t Hek om zijn konijntje Flappie weer op te graven en te reanimeren naar Wappie.

En zeg nu zelf, dit is toch eigenlijk best wel geestig? Zie hier:

In het lied zingt Van ’t Hek over een zogenoemde Wappie die bij het Torentje van Rutte in de Hofstad (Den Haag) protesteert tijdens de toespraak van onze minister-president en met kerstmis bezoek ontvangt omdat hij niet in het coronavirus gelooft.

Goed nieuws ook voor de liefhebbers van de cynische humor van Van ’t Hek: ‘De oudejaarsconference gaat dit jaar gewoon door!‘ En aan de haters: ‘Helaas geen legale feestjes en vuurwerk dit jaar, maar de oliebollenkraam is vooralsnog geopend.’