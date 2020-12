Wat is de VIX-index? De ‘Fear Gauge’ leren kennen (ook wel bekend als Fear index)

Als u belegt op de aandelenmarkten, bent u bekend met het concept van volatiliteit. Als u dat niet bent, volgt hier een korte samenvatting: volatiliteit is de beweging van de aandelenkoersen op en neer van de ene dag of tijdsperiode naar de volgende. Deze prijsbewegingen houden de aandelenmarkt in beweging. Schommelingen in de aandelenkoersen zorgen voor drie belangrijke dingen: liquiditeit, kansen (en risico’s) voor beleggers, en ze helpen beleggers om een ​​verhaal te vormen over hoe verschillende bedrijven op de markten presteren.1 Alle aandelenkoersen bewegen op en neer, maar sommige bewegen drastischer dan andere, waarbij prijzen snel stijgen en vervolgens snel dalen – of vice versa – waardoor extreme volatiliteit ontstaat.1 Wanneer dit gebeurt in verschillende sectoren, kan de hele markt als volatiel worden aangeduid.1 Klinkt dit u bekend in de oren? Dat komt omdat het in feite aangeeft hoe het afgelopen jaar (2020) is verlopen. De Covid-19-pandemie heeft een ongekende marktvolatiliteit veroorzaakt, aangezien de prijzen over de hele linie hebben gereageerd op de drastische veranderingen in de economische activiteit, waardoor perioden van opmerkelijke volatiliteit zijn ontstaan ​​die het beleggerssentiment op zijn scherpst hebben gezet.

Volatiliteit 101

Nu is het zo dat volatiliteit de aandacht van beleggers trekt. Marktvolatiliteit kan zowel kansen als risico’s met zich meebrengen voor bepaalde beleggers, met name voor degenen die een mening vormen over de markten, en transacties openen op basis van speculaties over stijgende (bullish) trends of dalende (bearish) trends.1 Deze beleggers kunnen in instrumenten handelen zoals ETF’s, indexen, grondstoffen en nog veel meer door te profiteren van deze marktvolatiliteit.1 Actief beheerde ETF’s hebben zelfs een enorme opleving gekend in 2020.2 Douglas Yones, het hoofd van de NYSE van de op de beurs verhandelde producten zegt het volgende over ETF’s: “Het is gewoon een geweldig jaar geweest en het is een jaar geweest met kansen ”. 2 Hier komt de VIX-index om de hoek kijken …

Maak kennis met de VIX index

De VIX is opgericht als een index die is ontworpen om de marktvolatiliteit te volgen, maar het geeft beleggers ook de mogelijkheid om op die volatiliteit te handelen.1 Vindt u dit allemaal een beetje verwarrend? Laten we dit even toelichten. De index wordt berekend door de Chicago Board Options Exchange (CBOE) en is de belangrijkste indicator voor volatiliteit en beleggerssentiment van de Amerikaanse aandelenmarkt.1 Hij is gebaseerd op de aandelenoptieprijzen van de S&P 500.3 De index kan ook worden gebruikt als een indicator van de NYSE marktvolatiliteit, en daarom als hulpmiddel voor beleggers om snel een oordeel te vellen over de markt.3 VIX staat ook bekend als de ‘angstgraadmeter’, wat verwijst naar het feit dat de markten volatieler zijn wanneer er meer onzekerheid of angst is onder beleggers..3 Kortom, wanneer angst de markten doordringt in tijden van onzekerheid, stijgt de VIX. Zodra de angst afneemt, daalt de VIX.4.

VIX op de markten

De VIX-index schommelt over het algemeen snel op en neer, wat te verwachten is bij een index die de marktvolatiliteit meet. Dit jaar zal nog lang en voor verschillende gebeurtenissen in onze gedachte zijn, niet in de laatste plaats vanwege de extreme marktvolatiliteit. Tussen februari en maart 2020 kende de VIX een bijzonder opmerkelijke sprong van een slotkoers van 15.375 op 20 februari naar 60.63 op 15 maart. Dit was een gigantische stijging van 294,6% voor de VIX, grotendeels dankzij de onzekerheden rondom de eerste golven van Covid-19 die zich over de hele wereld verspreidden. Deze maand is de index echter langzaam gedaald naarmate de markt een soort van stabiliteit herwint. Op 29 oktober handelde de VIX op 35,25 en begon zijn geleidelijke daling om op 15 november op 23,1 te sluiten, een daling van 34,5%.

Investeren in de VIX

Aangezien de VIX wordt weergegeven als bewegingen in een grafiek, d.w.z. zijn eigen vorm van volatiliteit aantoont, kan deze worden verhandeld zoals elke andere index in de vorm van CFD’s of Contracts for Difference. Met CFD’s kunt u profiteren van prijsbewegingen in beide richtingen, zonder dat u de onderliggende waarde hoeft te kopen.

Als u in de VIX-index wilt beleggen, is het goed om te beginnen met het vinden van een broker die alles biedt wat u nodig heeft. U zou kunnen beginnen met een grondige evaluatie van online brokerplatforms. Zodra u een geschikt bedrijf heeft gevonden door middel van het lezen van recensies van online brokers kunt u de instrumenten kiezen waarin u wilt beleggen. Als het de VIX is die u zoekt, zorg er dan voor dat u uw onderzoek doet om volledig te begrijpen hoe deze unieke index werkt voordat u transacties opent.

Vestle is een betrouwbare online broker met jarenlange diepgaande ervaring op de financiële markten en is Europees gereguleerd. U kunt de VIX-index verhandelen als een CFD op het webgebaseerde platform van Vestle of onderweg met de innovatieve app van Vestle, evenals meer dan 900 andere CFD-instrumenten, waaronder indexen, grondstoffen, ETF’s, aandelen, valuta en cryptovaluta. Word vandaag lid van Vestle en profiteer van gratis educatief materiaal, inclusief 1-op-1 training met een live beleggingscoach die al uw vragen kan beantwoorden en u kan helpen uw handelsvaardigheden in uw eigen tempo te verbeteren. Vestle biedt ook een breed scala aan informatieve artikelen zoals deze, waarin allerlei financiële onderwerpen worden besproken, van de NYSE tot vele andere belangrijke markten over de hele wereld.

Het Vestle CFD-handelsplatform is uitgerust met geavanceerde handelshulpmiddelen, marktsignalen, prijsanalysefuncties en een Economische Kalender, die dagelijks wordt bijgewerkt om u op de hoogte te houden van eventuele belangrijke financiële gebeurtenissen. Wanneer u belegt bij Vestle heeft kennis altijd de hoogste prioriteit.

Vestle (voorheen handelend onder de naam iFOREX) is een handelsnaam van iCFD Limited, die door de Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) is gelicenseerd en gereguleerd onder vergunningnummer 143/11. Het materiaal in dit document zijn gecreëerd in samenwerking met Vestle en mag op geen enkele wijze worden uitgelegd, expliciet noch impliciet, direct noch indirect, als beleggingsadvies of als aanbeveling of suggestie voor een beleggingsstrategie met betrekking tot een financieel instrument, op welke manier dan ook. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 82.99 % van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. De in dit document vermelde resultaten uit het verleden of gesimuleerde resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Let op: berekeningen van in het verleden behaalde resultaten kunnen de futures vertegenwoordigen en niet de onderliggende waarde. Volledige disclaimer: https://www.vestle.nl/legal/analysis-disclaimer.html