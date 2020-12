Wat kun je doen als het regent? 

De herfst is inmiddels alweer een tijdje aan de gang in Nederland. Helaas regent het dus regelmatig in ons land, terwijl de winter er natuurlijk ook aan zit te komen. Sommige mensen vinden dit verschrikkelijk, zij hebben het liefst de zon 24/7 op hun hoofd. Anderen zijn juist groot liefhebber van deze gure maanden, die genieten juist van de regen. De herfst is natuurlijk eigenlijk ook wel een mooi seizoen, dit is bijvoorbeeld het geval als je de natuur in gaat. Alsnog zullen de meeste mensen liever binnen blijven als het regent, dus wat kun je dan doen?

Verdien geld bij een (online) casino

Naar een uitje gaan met je vrienden is een geliefd uitje. Dit is natuurlijk ook mogelijk als het regent, maar je kunt er ook voor kiezen om te gaan spelen bij een betrouwbare online casino. Dit is met name leuk als je je vriendengroep niet warm kunt maken voor een bezoek aan een casino. Online gokken bij de leukste casinos is namelijk top om gewoon alleen te doen vanaf je eigen bank. Zo zit je lekker comfortabel in je trainingsbroek en hoodie te gokken en hopelijk geld te verdienen, want dat is stiekem wel het doel natuurlijk.

Vergeet het weer in een sauna

Naast online gokken bij de leukste casinos kun je nog meer doen als het weer in ons land weer eens verschrikkelijk is, dan wil je de warmte opzoeken. Nou, dat kan natuurlijk perfect in een sauna! In Scandinavië is dit al jaren hartstikke populair, daar wordt het uiteraard nog vele malen kouder dan in Nederland. Toch beginnen de sauna’s in ons land inmiddels ook steeds populairder te worden. Zo vind je hier inmiddels al in veel steden wellnessresorts, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een kleinere en knussere sauna te gaan. Bovendien kun je gewoon een sauna in eigen huis of tuin nemen, hoe lekker is dat?!

Test je kennis bij een digitale pubquiz

Pubquizzen zijn de afgelopen alsmaar populairder geworden onder de Nederlanders. Tijdens de pandemie is dit nog een stap verder gegaan, al worden deze quizzen op het moment natuurlijk niet in pubs georganiseerd. In plaats daarvan worden digitale hulpmiddelen gebruikt om alsnog je kennis te laten testen, wat dus kan met een digitale pubquiz. Dit is leuk om te doen met je gezin, maar het is eigenlijk nog een stuk leuker met je vrienden. Maak een gesprek aan op Zoom of Skype waar iedereen in zit en quizzen maar! Een hapje en een drankje hoort daar natuurlijk ook bij.

Zwem in heerlijke temperaturen

In heel Nederland kun je wel zwembaden vinden, maar de ene is de andere niet natuurlijk. Met name gezinnen vinden het hartstikke leuk om te gaan zwemmen zodat ze even het gure weer kunnen ontspannen. In de meeste zwembaden kun je namelijk genieten van heerlijke, tropische temperaturen, maar het zwemmen met je kids is uiteraard ook hartstikke gezellig. Voor de adrenalinejunkies zijn er ook wat zwemparadijzen te vinden in ons land. Denk bijvoorbeeld aan het Hof van Saksen, waar je de snelste speedslide van Nederland vindt.