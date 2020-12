Wilders en Dijkhoff gaan confrontatie met elkaar aan: ‘de VVD laat de horeca stikken!’

Het kabinet kiest voorlopig nog niet voor versoepelingsmaatregelen, dit tot groot ongenoegen van de horeca én PVV-leider Geert Wilders. Wilders is van mening dat de VVD mijlenver afstaat van de horeca, ondertussen moet VVD’er Klaas Dijkhoff niks hebben van de felle mening van Wilders. Het kabinet doet juist een handreiking naar de horeca!





Het kabinet heeft een nieuw steunpakket aangekondigd van zo’n 3.7 miljard euro. Bedrijven met grote omzetverliezen kunnen hier aanspraak op maken. Volgens Dijkhoff is dit meer dan een riante handreiking voor de gedupeerde horecasector. Open gaan is op dit moment geen optie, want de druk op de zorg is gigantisch.

Wilders ziet dit, op zijn zachtst gezegd, anders:

Toch zijn veel horecaondernemers blij dat de aangekondigde versoberingen van tafel zijn en dat er dus wel een steunpakket komt. Toch vinden veel ondernemers, en zeker degene die zijn aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland, dat zij massaal gedupeerd zijn.

De gelekte memo over de horeca zorgt ook aardig voor wat frustratie bij de horecasector én bij de oppositie in de Tweede Kamer. Vooralsnog blijven Rutte en de ministers de memo ontkennen, zij zeggen niet van het bestaan van de memo af te weten.

De Kamer neemt geen genoegen met dit antwoord en wil nu staatssecretaris Mona Keijzer op het matje roepen. Echter is dit plan geblokkeerd door de coalitie.