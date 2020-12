Woningmarkt verdrukt kunst- en cultuursector: ateliers moeten plaatsmaken voor woningen

Volgens de FNV Kunstenbond is er een steeds groter wordend tekort aan ateliers in alle grote steden. Reden hiervoor is de woningnood, waardoor ateliers steeds vaker worden omgebouwd tot woonruimten. Dit deel van de kunst- en cultuursector komt nu dus steeds meer onder druk te staan.

Steden die hun kunst- en cultuursector moedwillig de nek omdraaien verliezen uiteindelijk een stuk van hun ziel. Kunstenaars voegen een bepaalde leefbaarheid toe aan de stad die niet in geld is uit te drukken. Het is dan ook schrijnend dat een stad als Rotterdam nu al voor ongeveer een derde van de 4000 kunstenaars die de stad rijk is, geen werkruimte meer heeft.

“Kunst brengt heel veel met zich mee in onzichtbare lagen waar mensen zich niet bewust van zijn. Het is een ingang in de samenleving die verrijking kan brengen aan de mens.”

Het is echt absurd dat woningnood, dat toch voor een aanzienlijk deel wordt verergerd door een wanstaltig immigratiebeleid, de ziel van een stad langzaam de markt uit prijst. Ze (overheid en woningcorporaties) lijken het nergens echt voor elkaar te kunnen krijgen om nieuwe woningen te bouwen, dus zoeken ze maar naar goedkope alternatieven, zowel binnen als buiten de stad. Kunstenaars zijn dan kennelijk een makkelijk doelwit en de boeren, met hun goedkope grond, ook. Al blijken die toch flink meer weerstand te bieden dan aanvankelijk ingeschat.

“Mijn grootste werken heb ik gelukkig mogen opslaan in een atelier van vrienden, maar de rest staat nu allemaal thuis in mijn kleine appartementje.”

De gemeente Rotterdam zegt weliswaar op zoek te zijn naar meer atelierruimtes en heeft als doel deze in gemeentelijk bezit te krijgen, maar volgens mij is dat juist onderdeel van het probleem. Op die manier wordt de onzekerheid voor een kunstenaar namelijk alleen maar groter.

“Dit is dus geen luxeprobleem. Het is ook geen luxe beroep, maar juist keihard werken. Ik werk soms 14 uur per dag en daar heb je wel een geschikte ruimte voor nodig.”

Voor je het weet zit er een nieuw bestuur of komt er een nieuw plan vanuit de overheid en moet de gemeente ook die gemeentelijke ateliers om gaan bouwen tot nieuwe woonruimtes. Vroeg of laat kiezen kunstenaars dan eieren voor hun geld en stappen ze over naar een ander beroep.