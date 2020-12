Worden vergoedingen door jouw zorgverzekering veranderd in 2021?

Het einde van het jaar is bijna in zicht, wat dus ook betekent dat zorrgverzekeraars hun premie en vergoedingen kunnen hebben veranderd voor het aankomende jaar. Een zorgverzekering vergelijken 2021 is in ieder geval nu het moment om naar te kijken. Je moet namelijk voor 31 december je huidige zorgverzekering stoppen en voor uiterlijk 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. We zetten een paar opvallende punten voor de vergoedingen van de zorgverzekering voor je op een rijtje. Zo weet jij waar jij op moet letten bij het vergelijken van verschillende zorgverzekeringen.

Basisverzekering

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor nederlanders. Hierdoor heb je recht op dekkingen die in het basispakket zitten. De overheid heeft dit wettelijk samengesteld met alle bijbehorende vergoedingen. Dit is onderdeel van de zorgverzekeringswet. De basisverzekering dekt vooral curatieve zorg. Dat is zorg die gericht is op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Ook wordt de geestelijke gezondheidszorg gedekt vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het verplichte eigen risico blijft in 2021 €385,-. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. Er zijn wel wat uitzonderingen, zoals de huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging. In 2021 komen er wat uitzonderingen bij.

Uitzonderingen eigen risico

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is over het algemeen bij alle verzekeraars gelijk gebleven. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Er zijn enkele uitzonderingen op het eigen risico in 2021 waardoor er ook enkele veranderingen binnen de vergoedingen zijn. Mensen die slachtoffer zijn van seksueel geweld krijgen het eigen risico voor hun medische of psychologische hulp vergoed. Hiervoor moeten ze zich binnen 7 dagen melden bij het Centrum Seksueel Geweld.

Ook geldt er in 2021 geen eigen risico meer bij medische kosten die in verband staan met orgaandonatie. Medische kosten die binnen 13 weken na de donatie optreden worden nu volledig vergoed door de zorgverzekeraar van de patiënt. Ook nacontroles worden vergoed door de zorgverzekeraar van de donor. Hierbij geldt dus geen eigen risico.