Zelfs de linkse mainstream media geeft nu hardop toe: “Het kabinet Rutte III verdient dit jaar een onvoldoende!”

Het duurde even voor de mainstream media, in dit geval de Volkskrant, eindelijk door had dat het kabinet er dit jaar op los heeft lopen prutsen, maar nu durven ze het zelf ook hardop toe te geven: “Het kabinet verdient dit jaar een onvoldoende: corona-aanpak compenseert niet voor toeslagenaffaire”. Heeft de ‘progressieve’ media dan eindelijk door hoe je die oogkleppen afzet?!

De normaliter zo zure azijnbode de Volkskrant heeft zowaar een punt gemaakt waar wij ons als DDS best bij aan durven te sluiten. Of misschien wel beter gezegd: de Volkskrant schaart zich nu ook achter de glasheldere conclusie van ons dat het kabinet Rutte III (en dan met name dit jaar) een dikke onvoldoende verdiend.

Politiek VK-verslaggever Frank Hendrickx probeert het allemaal nog een beetje ‘genuanceerd’ te houden en geeft het beleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge nog een voorzichtig 5’je. Maar voor een krant als de Volkskrant is dit natuurlijk al een grote stap om het kabinetsbeleid af te straffen met een onvoldoende.

“Het rapport van de Kamercommissie is dodelijk over de kindertoeslagenaffaire. De Kamer is traag en onjuist voorgelicht en mensen zijn verschrikkelijk de dupe geworden van het overheidsoptreden. Op dat gebied verdient het kabinet gewoon een heel slecht cijfer”, aldus een kritische Hendrickx.

Hendrickx maakt ook het terechte punt dat de kindertoeslagenaffaire op geen enkele wijze de knullige aanpak van de coronacrisis daarvoor compenseert. Al in de vroege zomer ging het volgens de politiekverslaggever faliekant mis en is het kwakkelende kabinetsbeleid blijven aanmodderen tot vandaag de dag. Hendrickx: “Het opzetten van het testbeleid en het bron- en contactonderzoek hebben ze heel erg onderschat.”

Het is nu niet zo dat Rutte en De Jonge opeens zullen opstappen omdat een journalist van de Volkskrant kritisch op ze is, maar het laat wel zien dat steeds meer media, van ‘links’ tot ‘rechts’ doorhebben dat we volgend jaar niet op deze voet en met deze heren aan het roer verder kunnen, willen we niet opnieuw afstevenen op een nieuw rampjaar.