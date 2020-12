Ziekenhuizen dringen aan bij kabinet: ‘vaccineren van personeel moet sneller, situatie dreigt onhoudbaar te worden!’

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doen een dringende oproep aan het kabinet. Volgens hen is het absoluut noodzakelijk dat hun personeel sneller gevaccineerd wordt. “De situatie in ziekenhuizen en umc’s dreigt onhoudbaar te worden als langer dan nodig moet worden gewacht op vaccinatie”, stellen de twee organisaties.

Beide organisaties wijzen op het ziekteverzuim onder het ziekenhuispersoneel, dat schrikbarend hoog is. Niet zozeer omdat het hoger is dan normaal, want dat was wel te verwachten, maar omdat het simpelweg betekent dat er minder handen aan het bed zijn en het dus mensenlevens kan gaan kosten (als het dat al niet doet).

De organisaties hebben ook groot gelijk wat mij betreft, want deze hele lockdown is erop gericht om de druk op de ziekenhuizen (en met name de IC’s) te verlichten. Die druk neem je het snelst weg door ervoor te zorgen dat ziekenhuispersoneel minder snel uitvalt en het ziekteverzuim in de komende maanden laag blijft. Meer personeel opleiden duurt namelijk veel te lang. En ouderen vaccineren beschermt die doelgroep wel, maar wanneer ook andere mensen uit andere doelgroepen in het ziekenhuis belanden en er is geen personeel om ze te verzorgen, dan heeft het vaccin ook weinig zin.

Hopelijk luistert het kabinet naar de ziekenhuizen en geven ze absolute prioriteit aan het zorgpersoneel, want alleen zo komen we snel uit deze lockdown en is een volgende lockdown veel minder snel aan de orde!