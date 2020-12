Zwarte Piet verdwijnt langzaamaan overal: negen op de tien basisscholen kiezen voor Roetveegpiet

88% van de basisscholen kiest ervoor om dit jaar geen Zwarte Pieten meer op school te laten komen. Zwarte Piet wordt massaal vervangen door Roetveegpiet, voor 54% van de scholen is dit de eerste keer dat ze voor Roetveegpiet gaan. De afgelopen jaren is het snel gegaan, Zwarte Piet lijkt verleden tijd te worden.





Reaguurders zullen wel weer opmerken dat de Nederlandse cultuur verdwijnt met deze actie van basisscholen, maar als Zwarte Piet gelijk staat aan de Nederlandse cultuur dan hebben we naar mijn mening een veel groter probleem – namelijk een gebrek aan cultuur.

Afijn, bijna 90% van de basisscholen doet dit jaar Zwarte Piet in de ban. Veel scholen nemen het zekere voor het onzekere en besluiten daarom Zwarte Piet te vervangen. Hoogstwaarschijnlijk uit angst voor klagende deug-ouders die graag zien dat de school ‘het goede voorbeeld neemt’ – wat hoogst subjectief is overigens.

Steeds meer Nederlanders zijn ook pessimistisch – of juist optimistisch – over de toekomst van Zwarte Piet. 51% van de respondenten bij I&O Research zijn van mening dat Zwarte Piet compleet verdwenen is over tien jaar.

En als we kijken naar de ontwikkelingen van, pak ‘m beet, de afgelopen vijf jaar is dit zeker geen wensdenken. Zwarte Piet lijkt steeds vaker tot het verleden te horen. De enige mensen die nog in de bres springen voor Piet zijn toch vaak wat onzuivere types. Onzin? Kijk dan maar eens de beelden terug van demonstraties…