Linkse softiekrant Trouw weigert geplunder te veroordelen: ‘Was hard politieoptreden wel zo’n goed idee?!’

We hebben allemaal de beelden kunnen zien van de relschoppers en hoe zij er puur op uit waren om te plunderen, brand te stichten en vandalisme te plegen. De politie reageerde overal over het algemeen nog héél beheerst. Toch vragen ze zich bij het linkse krantje Trouw nog steeds af of de politie wel goed heeft ingegrepen… Nou, ze waren eerder te soft!

Of je het nou met die avondklok eens bent of niet, hij is en je hebt je eraan te houden. Zo simpel is het. Bij Trouw zijn ze blijkbaar in de veronderstelling dat deze rellen grotendeels voorkomen hadden kunnen worden als de overheid ook bij deze coronamaatregel wat meer ruimte voor ‘gewenning’ had gelaten. Alsof burgers zo’n avondklok wél oké hadden gevonden als om tien over negen vriendelijk door de politie naar huis waren gestuurd. Kom nou toch.

De politie heeft over het algemeen prima gehandeld. Eenlingen die nog over straat liepen zijn echt niet overal direct op de bon geslingerd. En de mensen die wél een boete hebben gekregen zijn echt niet allemaal dezelfden als die relschoppers van gisteren.

De politie heeft mogelijk zelfs te zacht opgetreden, want de kans op nieuwe rellen is wederom aanwezig. Als ze gisteren overal genadeloos hard hadden opgetreden (tegen relschoppers, niet tegen vreedzame demonstranten!) dan was dat risico nu waarschijnlijk ook een heel stuk minder.

De politie heeft wat dat betreft wel een voordeel, want de steun voor hard optreden is nu veel groter dan het eerder was. En dat komt voornamelijk omdat wat we gisteren zagen weinig meer te maken had met protesteren tegen de avondklok. Het is dus een goed idee als de politie er de komende dagen gewoon nog even flink op losbeukt. Ga je onvrede maar op een betere manier uiten en niet door te plunderen, vandalisme te plegen of de boel in de fik te zetten. Of je daarbij dan nog wordt geredt door de bloedende hartjes van het progressieve goedpraatkrantje Trouw, doet niet ter zake.