Achterbaks kabinet-Rutte saboteert toeslagendebat: pas de avond ervoor alle stukken naar Kamerleden gestuurd

De sluwe en amorele doortraptheid van het kabinet lijkt haast geen grenzen te kennen. Wat in gemeenteraden en Provinciale Staten niet is toegestaan, flikt dit kabinet de Kamerleden nu wel. Voor het belangrijkste debat sinds tijden stuurde kabinet Rutte de Kamerleden pas in de avond ervoor alle stukken. ‘Hier, ga maar even in een paar uur tijd duizenden pagina’s lezen, succes morgen!’

SP-leider Lilian Marijnissen maakte vandaag in het Kamerdebat over de toeslagenaffaire terecht een punt van dat zij pas in de avond voor het debat over de toeslagenaffaire een vuistdikke map aan belangrijke stukken toegestuurd kreeg. Dan doe je als kabinet toch werkelijk álles om de boel te saboteren en te traineren, nietwaar?

Daarnet stipte @MarijnissenL iets aan wat de mensen thuis niet weten. Het kabinet Rutte stuurt bij belangrijke debatten pas de avond ervoor alle stukken. Zelfs bij een debat over zoiets ernstigs als het Toeslagenschandaal👇🏽 pic.twitter.com/aCydA7Zxwo — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) January 19, 2021

Op deze manier hoopt het kabinet dus blijkbaar de schade nog enigszins te kunnen beperken. Kamerleden kunnen alleen zinnige vragen stellen over wat ze al wisten, of over wat ze in die paar uur tijd nog snel hebben kunnen lezen.

Met deze misselijke strategie blijft het kabinet dan waarschijnlijk lang genoeg relatief ongeschonden tot aan de verkiezingen. Dit soort tactieken maakt in ieder geval duidelijk dat ze daar wel op hopen én ook goed hun best doen om dat te bereiken.

In feite laten ze hiermee zien dat ze echt maling hebben aan het democratische proces. Kamerleden kunnen hierdoor niet goed hun werk doen, waardoor gerechtigheid wéér wordt uitgesteld. Lilian Marijnissen doet er in het filmpje nog een beetje lacherig over (volgens mij vooral omdat ze nogal verbaasd is dat het kabinet zó sneu doet), maar het is werkelijk waar diep triest. En al helemaal voor al die duizenden gedupeerden.

Het toont maar weer eens aan dat het kabinet de échte consequentie voor de toeslagenaffaire naast zich heeft neergelegd: alle betrokkenen laten aftreden, en indien mogelijk strafrechtelijk vervolgen.