Arrogante VVD-regent Wiebes heeft lak aan ondernemers: ‘Ooh wat willen we graag perspectief hebben!’

Als je je afvraagt welke minister in kabinet-Rutte III met afstand de meest verwaande naarling is, dan luidt het antwoord ongetwijfeld: Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken. Die maakt ondernemers die om perspectief smeken gewoon belachelijk met sarcastische rotopmerkingen.

Eric Wiebes is veruit de meest walgelijke, arrogante, zielige én gevaarlijke regent van het hele fopkabinet-Rutte III. Kijk maar hoe de minister van Economische Zaken reageerde toen hij gevraagd werd om ondernemers wat “perspectief” te bieden zodat ze weten wanneer ze weer aan het werk kunnen gaan en geld kunnen verdienen om voor hun gezin te zorgen. Het is echt schokkend.

De arrogantie van #VVD regent #Wiebes is echt stuitend. “Ooh wat willen we toch graag perspectief hebben”, zegt hij op denigrerende toon, over ondernemers die alles waar ze hard voor gewerkt hebben in rook zien opgaan. Dit is dan de minister van Economisch Zaken. Walgelijk!👇 pic.twitter.com/hZNQpVS62e — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) January 10, 2021

“Ooh wat willen we toch ontzettend graag perspectief hebben,” reageert Wiebes desgevraagd. “Ooh! Vreselijk!”

Wat een ontzettend arrogante zak hooi is dit, zeg. En dat is dan zogenaamd onze minister van Economische Zaken? Een man die hoegenaamd het beste voor heeft met de burger en die er alles aan zou moeten doen de economie een boost te geven?

Dit is ronduit verschrikkelijk. En hij was nog niet klaar. De journalist in kwestie herhaalde de opmerking. In plaats van een stapje terug te doen en ondernemers, die nu alles aan het verliezen zijn, gerust te stellen reageerde Wiebes gewoon wéér op psychopatische wijze. “Dat we perspectief nodig hebben… Oh, wat hebben we perspectief nodig.”

Zoals Jan Roos terecht stelt is dit ongekend. Het halve mkb staat op omvallen. Mensen zien het niet meer zitten. Ondernemers vrezen voor de toekomst. Ze zien hun bedrijf ‒ waar ze soms tientallen jaren aan gewerkt hebben ‒ ten onder gaan. En dan niet aan corona, maar aan het achterlijke, draconische lockdownbeleid van dit tirannieke kabinet.

En hoe reageert Wiebes? Die lacht ze eigenlijk gewoon uit. Oh, oh, oh, wat zijn ze toch zielig. Ohhhh wat willen ze toch graag perspectief. Hij spuugt nog net niet.

Er wordt weleens gezegd dat we geregeerd worden door psychopaten en idioten. Het is duidelijk tot welke groep de Playmobil-versie van Hannibal Lecter, Eric Wiebes, behoort.