Avondklok-heibel op Urk: jongeren protesteren massaal tegen coronamaatregelen – noodbevel afgekondigd

Gisteravond ging voor het eerst de avondklok in. Een disproportionele maatregel waarvan het nog maar de vraag is of het een effect zal hebben. Niet iedereen in Nederland accepteerde zonder slag of stoot de avondklok. Op sommige plekken werd vuurwerk afgestoken na het ingaan van de klok, op Urk liep het helemaal uit de hand: tientallen jongeren waren er nog te vinden op straat en zelfs een GGD-teststraat werd in brand gestoken.

Tientallen jongeren op Urk kwam gisteren bijeen in het havengebied om te protesteren tegen de invoering van de draconische avondklok. Zo’n honderd toeterende auto’s probeerde een signaal af te geven: de Urkse jongeren pikken de maatregelen niet.

Helaas bleef het niet bij deze actie: ook een GGD-teststraat moest het ontzien. De jongeren ging al snel over op vandalisme wat ervoor zorgde dat er een noodbevel werd afgekondigd. De politie heeft uiteindelijk meerdere mensen opgepakt en flink wat boetes uitgedeeld.

Ook in steden zoals Rotterdam, Den Helder en Amersfoort waren kleine groepjes mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de invoering van de avondklok. Toch bleef het op veel plekken rustig in het land. Uiteraard had je altijd nog mensen die weinig gehoor gaven aan de regels: