“Bananenmonarchie!” Pieter Omtzigt brandt Rutte en ‘de nieuwe Rutte-doctrine’ volledig af

Het beste Kamerlid dat Nederland kent, Pieter Omtzigt (CDA), brandt Rutte en zijn ‘nieuwe Rutte-doctrine’ echt volledig af. Hij laat namelijk zien dat het kabinet, onder leiding van Rutte, totaal niets geleerd heeft van de toeslagenaffaire en nog steeds informatie achter probeert te houden. Omtzigt stond te vlammen in de Kamer!

Direct aan het begin van het onderstaande fragment wordt het eerste schot al gelost. Omtzigt maakt duidelijk dat het kabinet het hem nog steeds moeilijk probeert te maken. Het dossier dat hij wilde laten zien omdat er van alles zwart gemaakt was, is nu wit gemaakt. Puur en alleen om Omtzigt het effect te ontnemen van het op camera laten zien van zwartgelakte pagina’s.

Pieter Omtzigt (CDA) over het achterhouden van informatie door het kabinet, ‘de nieuwe Rutte-doctrine’: pic.twitter.com/eelepT1U4f — Guus Valk (@apjvalk) January 19, 2021

Klungelig als de ambtenaren zijn maken ze het Omtzigt op een andere manier juist weer veel makkelijker om zijn punt te maken. En dat is precies wat hij in de rest van deze video doet.

Nederland is volgens Omtzigt door het kabinet Rutte verworden tot een “bananenmonarchie”. Via het NRC:

“Omtzigt somt op waar het misgaat: niet alleen de regering en de Belastingdienst maar ook de ombudsman, de media en de Kamer. Omtzigt wil dat Kamerleden veel onafhankelijker worden en zich niet strikt hoeven te houden aan een regeerakkoord. En ook is er kritiek voor belangenorganisaties, die eten uit de “staatsruif” volgens Omtzigt. “We hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan naar de kiezer en dat zullen we moeten veranderen. We hebben een structuur gecreëerd waarin alles centraal staat maar niet de hardwerkende burger.””

En dit is nog maar het topje van de ijsberg wat betreft de volkomen terechte kritiek die Omtzigt in de Kamer heeft geuit. Wat is die man een aanwinst zeg. Eigenlijk is het best triest dat we in Nederland niet meer van dit soort politici in de Kamer aantreffen, want het is overduidelijk echt héél hard nodig.