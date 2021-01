Bemoeizuchtig PvdA gaat bedrijven knevelen met drammerige deugwetgeving: ‘Gevolgen voor mens en milieu!’

Als het aan PvdA-Europarlementariër Lara Wolters ligt komt er vanuit de EU nog meer drammerige wetgeving voor bedrijven. Men moet namelijk meer rekening houden met eventuele gevolgen van een product op mens en natuur. Dit zou volgens Wolters alleen maar kunnen door strenge regelgeving.

In Nederland hebben we al relatief strikte regelgeving omtrent verantwoordelijk ondernemen. Nu wil de PvdA dat daar bovenop ook vanuit Brussel wetgeving wordt ingevoerd om allerlei linkse procedures te verplichten. Wolters is namelijk van mening dat bedrijven in Europa, die gebruik maken van een dienst in een ander land, evengoed verantwoordelijk zijn voor de misstanden die elders plaatsvinden:

.@larawoltersEU wil bedrijven verplichten tot fatsoenlijk gedrag, momenteel zijn er enkel vrijwillige afspraken. De Europarlementariër vertelt in @denieuwsbv dat deze vrijwillige standaarden niet voldoende effect hebben. "Vandaar dat ik heb gezegd; we gaan er een wet van maken." pic.twitter.com/wNzwzseISG — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 27, 2021

Nu is het plan ergens nog wel te begrijpen. Grote multinationals zoals Apple maken gretig gebruik van armetierige werkomgevingen in lage loonlanden. Als er grote misstanden uitlekken dan zeggen ze het probleem op te lossen, maar vaak genoeg gebeurt dit niet, of wordt de productie verplaatst naar een ander land.

Maar hoe kan men kleinere bedrijven, die simpelweg soms een enkel product inkopen uit het buitenland, de eis opleggen dat zij van begin tot eind de ‘ethische lijn’ bewaken? Dit is gewoon onrealistisch plan. Veel bedrijven zijn afhankelijk van een derde partij en zijn gewoon niet instaat om te checken of anderen zich wel houden aan de EU-regels.

Het klinkt dus allemaal heel leuk (doch ook deugdrammerig), maar de realiteit is minder rooskleurig. De PvdA wil dus gewoon bedrijven binnen de Europese Unie opzadelen met nog meer verstikkende wetgeving die uiteindelijk niks oplost. Bedrijven die weten dat ze niet zullen voldoen aan de wetgeving zullen simpelweg verhuizen. Dat weten we, want dat soort handige trucjes halen ze al jaren uit. Als een groot bedrijf wordt tegengewerkt door wetgeving verhuizen ze simpelweg.

Ondertussen zijn kleinere bedrijven, die niet zo maar de hort op kunnen, de dupe van de regeldruk. Met alle dank weer aan de PvdA!

