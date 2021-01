BIJ1 Amsterdam pakt misstanden aan tijdens coronacrisis: ‘Herentoiletten moeten ook menstruatieproducten hebben!’

Terwijl Nederland in een grote crisis zit en de economische malaise zich aandient agendeert BIJ1 de genderneutrale wc’s. Iedereen dacht dat deze non-discussie tot het verleden behoorden maar nee hoor. Oh en mannen moet recht hebben tot menstruatieproducten.

Terwijl de problemen zich opstapelen in Amsterdam komt de immer nutteloze partij BIJ1 weer met een reeks voorstellen waar niemand wat aan heeft. We moeten namelijk de ‘mensen met baarmoeders’, of iets dergelijks, niet vergeten.

Straks in #Raad020 in de commissie #KDD de afhandeling van onze motie over #genderneutrale #toiletten. Ik zal vragen of ook de herentoiletten containers hebben voor menstruatieproducten. Je gender zegt tenslotte niets over al dan niet ongesteld worden — Gender Shmender #KomBIJ1 #BreekDeGolf #FCKNZS (@vreer) January 6, 2021

Het progressieve oord Amsterdam blijft me een bijzondere plek. Er zijn dus gewoon speciale commissies in het leven geroepen die niks anders doen dan zaniken over de heteronormatieve onderdrukking die plaatsvindt in de stad.

Toen GroenLinks aan de macht kwam in de stad hadden we ook niet anders verwacht. Met de marxist Rutger Groot Wassink als wethouder en de redelijk incompetente burgemeester Halsema aan het roer is het vragen om problemen.

Toch weet BIJ1 keer op keer het niveau van haar collega progressieve partijen te ontstijgen. Ze weten zaken te agenderen die soms zelfs te ver gaan voor GroenLinks.

Gelukkig bestrijden zij in deze tijd van onzekerheid en crisis het belangrijkste probleem! Namelijk dat van de menstruatieproductencontainers in een mannentoilet!

Elk stadsdeelkantoor heeft er één en het stadhuis twee. Bij nieuwbouw worden genderneutrale toiletten meegenomen. En het is mogelijk om ook afvalcontainers in de herentoiletten te zetten. Daar gaat @AmsterdamBIJ1 dan ook aan werken — Gender Shmender #KomBIJ1 #BreekDeGolf #FCKNZS (@vreer) January 6, 2021

Ook de VVD moet gelukkig niks hebben van deze plannen.

@vvdamsterdam vond het natuurlijk weer nodig te pleiten voor behoud van het bestaande: altijd M/V toiletten bouwen. Geheel in karakter: als je kunt, dan altijd achteruit — Gender Shmender #KomBIJ1 #BreekDeGolf #FCKNZS (@vreer) January 6, 2021