Bizar! ‘Familieleden van Belgische rusthuisbewoners stiekem ingeënt met restjes coronavaccin!’

Familieleden van bewoners van meerdere bejaardentehuizen in Vlaanderen zijn stiekem ingeënt met overgebleven restjes van het coronavaccin. Logisch, zou je wellicht denken, maar aangezien we nog helemaal niets zeker weten over de bijwerkingen van het vaccin is het natuurlijk heel riskant om dan maar zelf huisdoktertje te gaan spelen. Zeker ook omdat sommigen een cocktail van de restjes twee verschillende vaccins kregen ingespoten.

De Vlaamse krant Het Nieuwsblad schrijft dat in verschillende verzorgingstehuizen mensen zich tegoed hebben gedaan aan de overgebleven restjes van de vaccins van Pfizer en BioNTech. De Vlaamse overheid noemt het hobbymatig inspuiten van de vaccins “ontoelaatbaar” en wijzen er bovendien op dat verpleegkundigen en artsen voorrang hebben op een eerste vaccinatie.

De Vlaamse overheid stelt dat gezien de schaarste van de vaccins het nodig is om er op een correcte manier mee om te gaan. Waarom het Vlaamse Agentschap voor Zorg en Gezondheid zelf niet op het idee kwam om de restjes op te sparen is niet duidelijk.

Inmiddels zijn ze in Vlaanderen overigens wel al goed op weg om kwetsbaren in te enten tegen het coronavirus. Zo zijn er inmiddels al 50.000 bewoners van bejaardentehuizen ingeënt. Het kan alleen natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat mensen zelf gaan experimenteren met middelen waarvan de bijwerkingen nog maar moeten blijken. En zeker niet als je bepaalde middelen ook nog eens met elkaar combineert. Enfin, dat zeggen we natuurlijk ook over het combineren van drank en drugs. Toch doen velen het. De mensheid is een blijft een stel eigenwijze primaten.