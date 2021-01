Blunderkabinet beraadt zich op verlenging én aanscherping lockdown: ‘Avondklok heeft fors effect!’

Uiteindelijk gaan we allemaal de rekening betalen voor het inconsistente coronabeleid in Nederland. Een verlenging lijkt onvermijdelijk op dit moment, vooral nu ook ons buurland Duitsland een verlenging heeft aangekondigd. En aangezien ons kabinet altijd te laat reageert krijgen wij de boodschap zeker pas op het laatste moment te horen.

Voor experts is het een sombere optelsom, met de feestdagen achter de rug en het Britse variant die zich door ons land verspreidt is het niet meer dan logisch om ervan uit te gaan dat ook het kabinet onze lockdown gaat verlengen. Wat natuurlijk een desastreuze zet zal zijn voor tal van sectoren in Nederland. Want hoe lang gaat verlenging duren?

Hoogleraar klinische epidemiologie, Frits Rosendaal, ziet dat alle voortekenen er zijn: ook Nederland gaat voor een langere lockdown. We hebben nog vrij weinig informatie over het effect van de feestdagen op de verspreiding van het virus, maar de verwachting is dat het aantal besmettingen explosief zal gaan stijgen:

,,We weten nog niet wat de precieze effecten van kerst en oud en nieuw op de besmettingen zijn. Maar de getallen zeggen dezer dagen niet zo heel veel. Met de feestdagen was er eerst een grotere testbereidheid, toen een kleinere. Duidelijk is wel dat het aantal besmettingen nog steeds veel te hoog is.”

Ook zijn er weer experts die het onderwerp ‘avondklok’ ten tafel brengen. Gisteren bij Op1 sprak arts-microbioloog Jan Kluytmans al over de avondklok, hij is van mening dat een avondklok het aantal besmettingen flink kan terugdringen:

Arts-microbioloog Jan Kluytmans over mogelijkheden om het #coronavirus hier in Nederland nog meer uit te dammen: ‘’Een avondklok heeft een fors effect in andere landen, maar hier vonden we dat te ver gaan. Daar moeten we nog eens goed naar kijken.’’ #Op1 pic.twitter.com/YbLfNTpqKY — Op1 (@op1npo) January 4, 2021

Met het continue gestuntel van ons kabinet lijkt het me aannemelijk dat ze weer schoorvoetend zullen melden dat Nederland een verlenging van de lockdown krijgt. Gisteren erkende de immer prutsende coronaminister De Jonge al dat er fouten zijn gemaakt bij de vaccinatiestrategie. Ook op de rest van het beleid is veel af te dingen: veel maatregelen werken niet, of werken anders in de praktijk dan gedacht. De vorige winkelsluiting verliep ook al stroef, dus hoe denkt onze overheid succesvol een avondklok te kunnen afdwingen?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: de lockdown wordt verlengd, en de broekriemen zullen worden aangehaald. Bereid u dus maar alvast voor!