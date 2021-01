CDA’er Mona Keijzer deelt sneer uit naar onbetrouwbare Rutte: ‘We wachten allemaal nog op de 1000 euro!’

Het CDA heeft haar pijlen duidelijk gericht op de VVD. Het gebrek aan vertrouwen in de politiek is de erfenis van tien jaar VVD – waarvan het CDA er zes jaar aan meedeed. Hoekstra viel gisteren de VVD al aan, en Mona Keijzer ging vandaar vrolijk verder bij WNL.

Het is best hilarisch dat het CDA meent dat zij instaat zijn om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Enerzijds herbergt de partij zwaargewichten zoals Omtzigt, die inderdaad het vertrouwen in de politiek kunnen herstellen. Anderzijds heeft de partij ook mensen die helaas betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Dus als de partij het vertrouwen wil herstellen in de politiek moeten ze eerst schoon schip zien te maken.

Afijn, Keijzer kon het ook niet laten om een sneer uit te delen jegens de VVD. In 2012 beloofde de VVD ons allemaal 1000 euro aan belastingverlaging via arbeidskorting. Zoals wel vaker bij de VVD onder Rutte werd deze belofte niet waargemaakt. Ondanks dat dit een hele “makkelijke reactie” is van Keijzer zit er wel een herkenbaar patroon in. De erfenis van tien jaar Rutte is dat mensen de politiek niet meer vertrouwen. We worden keer op keer warm gemaakt met beloftes die nooit worden nageleefd. Vooralsnog wordt dit niet afgestraft de peilingen.

Zij en het CDA zijn van plan om dit vertrouwen weer te gaan herstellen. Met Omtzigt aan boord hebben ze wel iemand in huis die heeft laten zien bereid is zijn handen vuil te maken. Omtzigt plukt maar al te graag het onkruid weg uit de politiek.