Column Jan Roos: Rutte kan zijn agenda niet meer doordrukken, het volk is het zat om misbruikt te worden!

Ik heb sinds vanmorgen de tekst van ‘The times they are a-changing’’ van Bob Dylan in mijn hoofd. Nee, ik ben geen hippie geworden. Maar het lied gaat erover dat er een einde van een tijdperk aankomt. En dat is precies wat er nu gebeurt. De tijd dat commentaar op de overheid nog door politici en hun mainstream media-doorgeefluik geframed kon worden als ‘populistisch gezwatel’ of ‘rechtse onderbuikonzin’ zijn voorgoed voorbij. Wat zeg ik? De kloof is een enorme oceaan geworden. Het opgedroogde poeltje van politieke correctheid, de woke- en cancelcultuur, de macht van de Hilversumse mediabaasjes, de grip van de overheid op het echte volk… Het is allemaal voorbij. De geest is uit de fles en die zal er nooit meer in komen.

Rutte’s toespraakje op de online klimaattop dat-ie samen met alle andere wereldleiders gebruik zal maken van de coronacrisis om hun agenda van klimaatonzin en inclusieve samenleving (lees: massa-immigratie als doel) door te drukken zou mij niet zo heel lang geleden verschrikkelijk boos hebben gemaakt. Ik lach er nu alleen nog maar om. Want die agenda van Rutte gaat helemaal niet worden doorgevoerd. Het volk is het zat om misbruikt te worden. Het volk is het zat dat geen hond in Den Haag naar ze luistert. Het volk is gestopt met luisteren. En straks gaan ze er zelf voor zorgen dat de koers gewijzigd gaat worden. Dat geef ik je op een briefje.

Laat ik heel even een meta voorbeeld geven. Samen met Dennis Schouten maak ik het YouTube-programmaatje Roddelpraat. Daarin bespreken we op satirische wijze de onzin van BN’ers in ons landje. Het gaat werkelijk nergens over, maar het is geliefd en gehaat. Vooral gehaat bij de BN’ertjes die daarover klagen bij hun werkgever Talpa, en John de Mol zou het wel even rechtzetten. Dennis moest op het hoofdbureau komen en werd door oud NTR-baasje Paul Römer (tegenwoordig de handpop van John) verteld per direct te stoppen met Roddelpraat. Toen Dennis dat weigerde, werd zijn klusje bij Radio Veronica afgepakt en medegedeeld dat-ie nooit meer aan de slag zou komen in het medialandschap. Dennis gaf De Mol dus de middelvinger. Dat is uniek in dit land: revolutionair zelf. Waarom durft-ie dat? Omdat we met BackMe een verdienmodel hebben gecreëerd waardoor je niet meer op je knieën hoeft voor een of ander klotebaantje bij dit soort walgelijke bedrijven.

Zo zal het ook gaan met de overheid. Die begint ook zijn grip te verliezen op mensen. Dat ze je met vernedering of repressie nog kunnen stilhouden is voorbij. Zo’n toeslagenaffaire, de reactie van het kabinet, de verbijstering in de samenleving… Het piept en het kraakt. Het belachelijke coronabeleid heeft hun incompetentie getoond aan mensen die eerder ziende blind waren. Kijk ook maar naar de media: de consument loopt massaal weg. Men gelooft ze niet meer. Dat hield je vijf jaar geleden nog voor onmogelijk. De NOS gilt steeds dat ze echt geen fake news brengen, terwijl ze niets anders uitzenden dan staatspropaganda. En men heeft het steeds meer door.

Ik sta al jaren op zwarte lijsten. Ik mag al jaren niet meer meedoen. Puur om mijn mening, mijn politieke gezindheid. Maar zoals Bob Dylan in zijn nummer zong ‘For the loser now, will be later to win’ weet ik zeker dat ik er als winnaar uitkom. Een man die niet is gebogen, niet is gedoken en met een ruggengraat stond voor zijn eigen verhaal. Dat is straks wat over is van dit eindigende tijdperk: de onderdrukten van eerder zullen de helden van straks zijn.