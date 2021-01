De klimaatgekte zet ‘ons land in de uitverkoop’: experts vrezen overal windmolens en een verpest landschap

De komende jaren wordt ons land vol gestampt met honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken. Dit alles om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar tegelijkertijd zal het ons land in de uitverkoop zetten. Experts vrezen voor verloedering van ons landschap en boze burgers die in opstand komen.

Niemand zit te wachten op 250 meter hoge windmolens in zijn achtertuin. GroenLinksers willen dit al helemaal niet – zo hypocriet als ze zijn. Als de plannen van het kabinet doorgaan moeten er voor 2030 bijna 70.000 voetbalvelden aan zonneparken worden geplaatst en bijna 3200 windmolens.

Ook experts vrezen het ergste: de realisatie van al deze duurzame energie gaat gepaard met verloedering van het Nederlandse landschap. Tegelijkertijd brengt het enorm veel polarisatie met zich mee. Er worden lokale burgeroorlogen uitgevochten tegen de komst van windmolens. Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw noemt deze “kleine burgeroorlogen” zorgwekkend, ook omdat ze alleen maar zullen toenemen.

,,De protesten in de Veenkoloniën zijn daarvan het beste voorbeeld, maar je ziet het overal in het land. Mensen raken verzeild in een blijvende sfeer van ruzie en verwijten. Ik houd mijn hart vast, met alle windparken en zonneweides die nog komen. Het is een recept voor ellende.”

Voormalig Rijksadviseur Benno Strootman maakt zich voornamelijk zorgen over de ‘ruimtelijke kwaliteit’. Veel windmolens worden maar lukraak in ons landschap geplaatst, wat uiteindelijk funest is voor ons landschap.

,,Ik vrees dat er over een paar jaar geen plek meer is waar je om je heen kijkt en géén windmolens boven alles ziet uittorenen. We zijn voor decennia de boel aan het verpesten.”

Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan deze windmolenmanie. Tenzij de overheid de komende tijd wel gaat luisteren naar lokale groepen die kritiek uiten op de plannen.