De scholen kunnen weer open! “OMT-advies: basisscholen en kinderopvang kunnen weer open”

Eindelijk gaan we richting ‘de nieuwe roadmap’ van Mark Rutte en Hugo de Jonge. De terneergeslagen horeca en retailhandel blijven voorlopig dicht, maar de kinderen mogen het schoolplein weer betreden. Volgens ingewijden zal het kabinet dinsdag bekend maken dat de basisscholen en kinderopvang weer open mogen.

Aanstaande zondag zal het kabinet in het Catshuis ‘debatteren’ over een heropening van het basisonderwijs. Zo vlak voor de verkiezingen zien we dan ook steeds meer ‘cadeautjes’ vanuit het demissionaire kabinet Rutte III.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zegt dat hij de kans “zeer groot” acht dat de scholen weer open kunnen. Volgens Hoekstra moet er “iets heel raars gebeuren” wil dat niet lukken.

Onze eigen corona-kanjer Mark Rutte zegt dat de heropening van het primaire onderwijs de hoogste prioriteit heeft. De verwachting is dan ook dat hij Nederland komende dinsdag zal ‘masseren’ met vrijheid bevorderde maatregelen. Dat is natuurlijk een hele fijne gewaarwording in de week dat de verkiezingen voor het CDA en de VVD zijn begonnen. Maar met verkiezingen? Nee daar heeft het natuurlijk he-le-maal niets mee te maken. Uiteraard.

Al sinds de kerst zijn alle onderwijsinstellingen en de kinderopvangen gesloten door Rutte en Hugo de Jonge. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en de noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen, aldus NU.nl.

Maar laten we even fair en duidelijk zijn: Als een besmettingshaard van jonge puberalen open kan, dan kunnen we toch ook gewoon weer veilig naar de Hema, naar de kapper, naar de masseur, sauna, et cetera?! Vanwaar toch continu dat onderscheid?