Het RIVM speelt met gemanipuleerde corona-grafieken een héél eng lockdownspelletje

Het RIVM wil dat wij bang zijn. Heel bang. Doodsbang. Maar natuurlijk kan het RIVM niet ontkennen dat de cijfers duidelijk zijn: het overgrote deel van de mensen met corona wordt helemaal niet of maar een klein beetje ziek. Dus hoe mensen dan toch angst aan te jagen? Simpel, door een leuke creatieve grafiek te maken.

Oké, dit zijn de cijfers van het RIVM zelf: 98% van de mensen met corona heeft daar relatief weinig last van. Geen symptomen tot gematigde symptomen. 1,5% van de mensen met corona moet naar het ziekenhuis… en 0,35% van de mensen moet opgenomen worden op de intensive care.

98%.

1,5%.

0,35%.

Dat zijn de cijfers.

Maar stel, je bent het RIVM en vindt het van het grootste belang dat mensen báng zijn omdat ze zich alleen dan aan je maatregelen en regels houden. Wat doe je? Heel simpel, je zet het in een grafiek, en gebruikt de optiek om mensen een heel ander beeld te geven. Case in point:

Deze figuur is afkomstig van het @RIVM. @thierrybaudet en @WybrenvanHaga constateren bij @op1npo op basis hiervan: de meeste mensen die #corona krijgen, worden niet heel ziek. De maatregelen staan niet in verhouding tot de schade van de #lockdown. #op1npo #FVD pic.twitter.com/KzB0h6ctv0 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 10, 2021

Valt iets op? Ja he? Die 98% is relatief klein gemaakt. Het lijkt eerder op 60%. Maar de ziekenhuisopnames en de IC-opnames zijn juist relatief veel te groot. Het gevolg daarvan is dat mensen onbewust denken dat er veel meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen dan daadwerkelijk het geval is. Dat denkt men niet alleen bewust, maar ook nog eens onbewust; het onderbewuste denkt immers in beelden of plaatjes, niet in woorden.

Maar hoe zou die grafiek eruit zien als ze de werkelijkheid wél in ere wilden houden? Zo:

Eerste plaatje: dit laat Van Dissel zien.

Tweede plaatje: dit zijn de werkelijke verhoudingen. https://t.co/rrSPptMvha pic.twitter.com/06wxVSpymd — Annemarie van Gelder (@AnnemarieGelder) October 3, 2020

Je hoeft alleen maar naar die grafieken te kijken om te kunnen concluderen dat hier iets niet in de haak is. Meer bewijs hoef je niet te hebben.

Is er dan helemaal geen probleem? Natuurlijk wel. Dat ontkennen is gekte. Maar een lockdown afkondigen om dit probleem te bestrijden is volkomen overdreven én het is ook nog eens héél apart dat het RIVM de noodzaak voelt om overduidelijk misleidende grafieken te gebruiken om de angst nog wat verder aan te wakkeren. Daar mag best wat van gezegd worden.