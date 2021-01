Dit is óók Nederland: crowdfundactie voor Maaike’s gesloopte Primera haalt tienduizenden euro’s op

De Primera-winkel van Maaike Neufeglise werd maandagnacht tijdens de rellen in Den Bosch compleet gesloopt. Op videobeelden was te zien hoe hard dit de ondernemer raakte: ze was totaal uit het veld geslagen. GeenStijl startte een crowdfundactie op, en alleen al in het eerste uur werd ruim 16.000 euro opgehaald!

Primera-eigenaar Maaike uit Den Bosch is in tranen. Haar winkel is vernield en geplunderd: "Dit is zó verdrietig." pic.twitter.com/zIb2Z5457J — NOS (@NOS) January 26, 2021

Na een derde dag van rellen, vandalisme, geweldpleging en ander ontoelaatbaar gedrag is er ook nog goed nieuws. Wanneer mensen echt in crisis verkeren, komt er vanuit de Nederlandse samenleving toch ook vaak een lief gebaar om slachtoffers een warm hart toe te dragen. En in het geval van onderneemste Maaike Neufeglise is dat ook echt wel hard nodig. In De Telegraaf zegt de winkeleigenaar wiens Primera-vestiging volledig vernield werd het volgende:

„We hebben de winkel in de crisis overgenomen en dachten: vanaf nu kan het alleen maar beter worden. We zijn verdoofd. Ik weet bijna niet waar we moeten beginnen. Samen met mijn man en team staan we zeven dagen per week in de winkel en die hebben ze gewoon stuk gemaakt. Mijn hart is echt gebroken. Ik ben nog murw geslagen.”

Dit keer was het aan GeenStijl om de goede kant van de maatschappij door te laten schijnen, en hoe! Moet je toch eens kijken (en help mee!):

Volgens de ondernemer loopt de schade in de tienduizenden euro’s: “misschien wel een ton.” Nou, als er binnen een uur al zo’n bedrag is gedoneerd, dan moet ze tegen de avond al uit de brand zijn geholpen! Heel fijn om te zien dat we dit in Nederland ook nog gewoon blijven doen.

