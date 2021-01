Doorgeslagen mafketels bezetten Capitol Hill: Trump reageert op desastreuze wijze

Wat er gisteren en vannacht gebeurd is in Capitol Hill (Washington D.C.) is totaal en compleet onacceptabel. Er was een demonstratie van mensen die vonden dat de verkiezing gestolen was. Oké, die mening mag je hebben en je mag vreedzaam demonstreren. Maar wat zij vervolgens deden is volstrekt onacceptabel: ze bezetten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, plunderden het, en gingen op allerlei andere manieren helemaal los. Dit is wangedrag van de hoogste orde.

De beelden die we gisteravond/vannacht zagen waren ongelooflijk. De relschoppers ‒ mafketels die denken dat ze een soort van nieuwe revolutionairen zijn ‒ bezetten de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ze slaagden er zelfs in kantoren van senatoren en afgevaardigden binnen te komen.

MAGA thugs carrying fucking confederate flags into the US Capitol building while they riot and call the Capitol police traitors. #Sedition #Insurrection pic.twitter.com/bIPPVsJTV0 — Hadley Sheley (@HadleySheley) January 6, 2021

And it goes without saying, but it needs to be said nonetheless, that if these fools had been Black…….#insurrection pic.twitter.com/EutGXDiWpN — Hasan Kwame Jeffries (@ProfJeffries) January 6, 2021

Dit zijn echt ronduit schokkende beelden. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar dit heeft daar niets meer mee te maken. Dit zijn totaal doorgeslagen gekken die zo erg zijn doorgedraaid dat ze liever hun land afbranden dan hun verlies accepteren. Dat is levensgevaarlijk ‒ en ja, deze zelfde types hadden wel kritiek op BLM. Ik ook. Maar wat BLM afgelopen jaar deed is hier niets bij (ik heb het niet over Antifa).

Er zijn mensen die beweren dat het om Antifa-clowns gaat, maar dat lijkt niet zo te zijn. Het gaat écht om doorgeslagen Trump-fanatiekelingen die de boel liever in de fik zetten dan dat ze een nieuwe president accepteren:

BREAKING: The guy who stormed the US Capitol sat in the speaker’s seat today shared content from the Idaho Freedom Foundation. The far-right in Idaho helped radicalize an insurrectionist. More proof this was not Antifa.#capitol #idleg #insurrection pic.twitter.com/ESDUuP8Vhx — Gregory Graf (@gsgraf) January 7, 2021

Dit is allemaal vreselijk, maar vervolgens maakte Trump het nog erger door een video te plaatsen waarin hij feitelijk de boel nog eens aanjaagde.

Ja, Trump vertelde de hooligans om terug naar huis te gaan, maar dat was één zinnetje. De rest van het verhaal ging erover waarom ze boos waren en hij zei zelfs dat hij “van jullie houdt.” Dat “jullie” slaat op de hooligans. Totaal geflipt. Hij had de boel moeten en kunnen kalmeren maar deed eigenlijk gewoon het tegengestelde.

Er volgde ook een geschreven tweet, die later weggehaald werd door Twitter zelf, samen met de waarschuwing dat zijn hele account verwijderd zou worden als hij dit nog een keer deed:

Twixxer just deleted this tweet from @realDonaldTrump Help me retweet it for him! pic.twitter.com/G3bzwaGxq0 — That'sDrDragonSlayer2U 🐍🙏🏼 🇺🇸🌵🐄 (@Jz1836Slayer) January 6, 2021

Vier mensen zijn overleden. Capitol Hill geplunderd. De conservatieve beweging enorm in diskrediet gebracht. Het is een schande… en in plaats van dat hij de boel kalmeert stookt Trump het vuurtje nog even verder aan.

Walgelijk. Dit kan écht niet.

Wie dan wel iets verstandigs zei? Marco Rubio, de Republikeinse senator. Luister en kijk naar deze video en laat het goed op je inwerken.

Sen. Marco Rubio: "I think politics has made us crazy. Everybody in this country has lost their minds on politics." pic.twitter.com/2Sb6UAv6nz — The Hill (@thehill) January 7, 2021