En… weg zijn ze! Faalkabinet treedt af na wekenlange druk vanwege desastreus rapport toeslagenaffaire

Het heeft weken geduurd, maar dan heb je ook wat: het kabinet is afgetreden. Jawel, wat we allemaal al van kilometersver zagen aankomen is dan echt gebeurd. Mark Rutte en co. zijn nu demissionair. Behalve natuurlijk wat het coronabeleid betreft. Want dan zijn ze nog steeds heel erg missionair.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: het kabinet is afgetreden. Rutte en co. hebben geprobeerd om de schade de afgelopen weken nog te beperken, maar er was vandaag geen houden meer aan. Het kabinet kon zo niet door, vonden vriend en vijand. En dus kwamen ze bij elkaar, hadden ze het er even over met elkaar, dronken ze een bakje koffie of thee, gaven ze elkaar nog een keer de hand, lachten ze een beetje over dat gekke volk dat denkt dat zo’n aftreden er echt toe doet… en kwamen ze vervolgens naar buiten met het nieuws dat het game over was.

“Nadat het ontslag door de koning is geaccepteerd, zal het kabinet demissionair doorregeren,” aldus Nu.nl. “Dat betekent in principe dat er geen ingrijpende besluiten zullen worden genomen.” Natuurlijk is dat niet helemaal waar. Want vóór het overleg liet faalminister Hugo de Jonge (Zorg, CDA) al weten dat het kabinet sowieso “missionair” zal blijven wat corona betreft. Het is dus nog steeds mogelijk dat er binnenkort een beslissing wordt genomen over het invoeren van de avondklok, om maar iets te noemen.

Maar goed, het kabinet Rutte III is officieel dan toch gevallen. Met pek en veren naar huis gestuurd. Publiekelijk afgegaan. Politiek inhoudelijk maakt het weinig uit allemaal, maar vanaf nu zal dit in de geschiedenisboeken vermeld worden bij het hoofdstuk over “Mark Rutte: premier.” Een schandvlek, dat is het.

En dat is natuurlijk niet meer dan terecht. Want er kan geen twijfel over bestaan dat achtereenvolgende kabinetten Rutte een absolute puinhoop hebben gemaakt van de toeslagenaffaire. Er zijn willens en wetens gezinnen financieel (en anderszins) geruïneerd. Echtscheidingen. Zelfmoordpogingen. Lange therapiesessies. Depressiviteit. Lichamelijke klachten door de stress. Álle betrokkenen, ministers incluis, hebben heel veel mensen enorm laten lijden.

Laat dat voor altijd de geschiedenisboeken ingaan; laat dat steevast vermeld worden bij de naam Mark Rutte. Laat ook nieuwe generaties weten dat hij premier was toen hele gezinnen op zo’n keiharde manier kapotgemaakt werden door de overheid. Laat hem die schandvlek nooit meer kunnen uitwissen.

Natuurlijk moet dit niet meer zijn dan het begin. Uiteindelijk moet deze affaire het einde van de politieke carrière betekenen van Mark Rutte, Eric Wiebes, en al die andere politici die het allemaal hebben laten gebeuren. Weg met dat soort politiek tuig!