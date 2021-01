Extreemlinkse Margriet van der Linden zet enige realistische PvdA’er ooit Ronald Plasterk weg als seksist

Gisteren in het linkse praatprogramma Dit is M. zette flutpresentatrice Margriet van der Linden de PvdA-prominent Ronald Plasterk zomaar weg als een halve seksist. Zij vond het doodnormaal om de uitspraak, die hij vorige week bij Eva Jinek deed, uit zijn verband te trekken.

Plasterk zat vorige week in de talkshow van Eva Jinek om te praten over het vertrek van Lodewijk Asscher. Toen werd ook direct gesproken over een mogelijke opvolger en zo kwam Lilianne Ploumen ter sprake. Ronald zei – letterlijk geciteerd – het volgende:

“Nummer drie op de lijst is oud-voorzitter, oud-minister, ehmmm Kamerlid nu, nou: vrouw, ook altijd belangrijk gevonden door de Partij van de Arbeid, maar, maar heel goed. Dus het lijkt mij (…) logisch.”

Van der Linden lanceerde direct een hysterische tirade, want hij zei volgens haar: ‘ze is een vrouw, maar ze is heel goed’. Genoeg reden om eerst de reputatie van Plasterk in twijfel te trekken door te beginnen met: “Ronald Plasterk, ook een PvdA-prominent – alhoewel, ik weet niet of hij dat nog steeds is, maar ik geloof het wel (…).”

‘’Wat ik heel verfrissend vind; alle verkiezingsdebatten worden gevoerd alsof de hele bevolking uit mannen bestaat’’, zegt @juliawouters over #Ploumen, de nieuwe lijsttrekker van de #PvdA. ‘’Ik hoop dat daar nu verandering in komt.’’ #ditisM pic.twitter.com/TogBeiI3fR — Margriet van der Linden (@dit_is_M) January 18, 2021

Gerdi Verbeet, ook één van de aanwezigen in de talkshow, merkte op dat het gewoon een verspreking was. Een andere gast, politicoloog Julia Wouters, greep deze verspreking echter aan om één of ander diep geworteld seksisme en discriminatie in de maatschappij bloot te leggen:

“Ja, het is een verspreking, maar voor mij staat die symbool van het onbewuste gevoel wat we hebben dat we zeggen: ‘Ze is zwart, maar heel schoon.’ Of: ‘Ze is een vrouw, maar goed.’ We denken toch nog altijd dat als we denken aan kwaliteit, dat we denken aan een man. ‘Ze is een vrouw, maar ze is heel goed.’ Een soort geruststellende bezwering van: kijk nou naar haar cv, ze is wel heel goed.”

Wat een stel zuurstokken, zeg. In hun wereld is een verspreking meteen een heuse seksistische opmerking. Dan is het namelijk onbewust seksisme, op eenzelfde manier als dat een freudiaanse verspreking ook eigenlijk iets over je ware gedachten zou vertellen.

Eigenlijk kun je het voor deze vrouwtjes nooit goed doen, want ik durf te wedden dat als er helemaal niets seksistisch wordt gezegd, ze zullen beginnen te mekkeren over ‘verscholen seksisme’ of iets in die trant.

Dus laten we wel wezen: wat is dat M toch ook een belachelijk slecht programma met een zwaar beroerde presentatrice. Met nog een flinke scheut onterecht seksismegeroep daar dus nog bovenop. Nog meer argumenten nodig om dit portie misselijkmakende actiejournalistiek gewoon van de buis te knallen, NPO?