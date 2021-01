Ondernemers zijn massaal de wanhoop nabij de slopende Rutte-lockdown: ‘Ik ben radeloos en slaap niet meer!’

De NOS schenkt vandaag zowaar aandacht aan het lot van ondernemers. Het water staat deze mensen die de ruggengraat vormen van de economie tot aan de lippen. En dat komt niet door ‘corona,’ maar door de belachelijke lockdown van het kabinet Rutte III.

Ondernemers zijn ten einde raad, nu de lockdown het voortbestaan van ontelbare ondernemingen bedreigt. Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie InRetail zegt: “Wij worden platgebeld. Overal is hetzelfde geluid: help ons, ik ben radeloos en ik slaap niet meer.” Dat blijkt niet overdreven te zijn. Want de NOS heeft gesproken met ondernemers zelf, en die bevestigen alles wat Grotenhuis zegt. Ze staan echt op het punt om te vallen. Dit houden ze niet meer vol.

Dick en Martal Bijnen, eigenaars van kledingwinkel Seventy-Six in Veldhoven, komen bijvoorbeeld niet eens in aanmerking voor de NOW-regeling, omdat hun zaak onlangs uitgebreid is. Ze zijn officieel te groot. Daarom krijgen ze geen hulp om de vaste laten te voldoen… maar ondertussen ligt er een voorraad van half miljoen euro bij ze. Ze doen hun best om via het internet te verkopen. “Toch draaien we nu maar 10 procent van onze normale omzet,” aldus Dick. “Wat mij vooral steekt is dat mensen denken dat ik zeur. Maar ik heb recht om te zeuren: er komt nauwelijks iets binnen en de vaste lasten lopen door.”

Natuurlijk hebben ondernemers het volste recht om te “klagen.” Zij zijn het immers die financieel geruïneerd worden. Je moet volkomen empathieloos zijn om hen vervolgens van “zeuren” te beschuldigen als ze zeggen dat ze op deze manier kopje onder gaan. Zoals Wybren van Haga gisteravond in OP1 zei: áls ze al financiële “hulp” krijgen, dan hebben we het over kruimels.

De steunmaatregelen zijn zwaar onvoldoende om #MKB en #ZZP overeind te houden. @WybrenvanHaga somt op wat de schade van de #lockdown is. "Deze beslissingen worden genomen door mensen die de pijn van deze mensen niet voelen." #op1npo pic.twitter.com/WUscrRL5f9 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 10, 2021

Ik bedoel maar, ze kunnen aanspraak maken op een voorraadvergoeding van maximaal 20.160 euro. Maar we hebben het over ondernemers die een voorraad hebben van een half miljoen euro, waarvan mogelijk maar tien procent verkocht wordt. Dan helpt die €20.000 geen zak. Je kan ze net zo goed niks geven.

Iedereen kan zien wat er nu in Nederland gebeurt: het mkb wordt door het kabinet de nek omgedraaid. Een verlenging van de lockdown betekent voor talloze ondernemers einde oefening… én een persoonlijk drama omdat ze maar al te vaak persoonlijk garant staan voor hun onderneming.

Het is daarom tijd om deze belachelijke lockdown te beëindigen. Geef ondernemers de vrijheid om voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Gebeurt dit niet dan gaan we het grootste economische drama in decennia meemaken, met ondernemingen die massaal failliet gaan. Dat zou écht vreselijk zijn… en nog onnodig ook.