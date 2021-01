Filmpje! Een schitterend mooi… CORONAKAMP in Duitsland voor quarantainebrekers

Mogen we dit een concentratiekamp noemen? Of moeten we gewoon het woord “kamp” gebruiken, omdat “concentratiekamp” zo’n beladen term is tegenwoordig? Nou, ik ga gewoon voor “concentratiekamp.” Waarom? Omdat die oorspronkelijk bedoeld waren om tegenstanders van het naziregime en zogenaamd “sociaal ongewenste personen” “te concentreren.” Oftewel, bij elkaar te zetten en af te zonderen van de rest van de maatschappij. Dat is precies wat hier gebeurt.

Van deze beelden kan je als weldenkende Nederlander alleen maar misselijk worden. Extreem misselijk. Dat je op het punt van overgeven staat of dat zelfs letterlijk doet. Want wat je hier ziet zijn beelden van een coronakamp in Duitsland. Deze faciliteit hebben ze omgebouwd om mensen ‘op te vangen’ (lees: gevangen te zetten) die zich niet aan de quarantaineplicht houden, bijvoorbeeld nadat ze positief getest hebben.

Dat Duitsers uitmuntend zijn in het bouwen van kampen wisten we al, maar dit slaat alles. Dit is zo extreem, het is moeilijk om je afschuw onder woorden te brengen. En dat wil wat zeggen, want ik zit nooit om woorden verlegen. Het is nauwelijks te geloven, maar die doorgeslagen gekken presenteren het ook nog eens heel blij en trots. Zo van: kijk eens wat wij aan het doen zijn? Is het niet ge-wel-dig?

Deze autoritaire types zullen er ongetwijfeld gek van opkijken dat er nogal wat mensen zijn die daar héél anders over denken. Jan Roos, bijvoorbeeld, die zegt dat als dit “van Duitsland naar Nederland komt” hij “direct een verzetsgroep [opricht]”:

Ondertussen valt het Peter Rotterdam op dat er een ander land is waar dit soort kampen gebruikt worden. Het gaat dan om een land geleid door een communistische dictator.

En een hele orde andere Twitter-gebruikers vinden het ook maar niks:

Overigens heb ik wel een idee voor mooi motto boven de ingang van het kamp: Gezondheid Maakt Vrij zou prima zijn. Volgens mij is dat “Gesundheit Macht Frei” in het Duits.

