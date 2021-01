Foutje, bedankt! VN geeft Palestijnse kids moordlustige boeken die oproepen tot bloederige jihad tegen Israël

Palestijnse kids krijgen van VN-club UNRWA allerlei boeken cadeau waarin wordt opgeroepen Israël te vernietigen. Het is opvallend dat dit soort onbedoelde foutjes altijd ten nadele van het enige Joodse land ter wereld zijn. Je gaat bijna denken dat organisaties als de VN hun best doen om de joodse natiestaat zwart te maken. Maar dat zal niet. Toch?

Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) heeft zijn excuses aangeboden voor een ‘foutje.’ Oeps, sorry! Het blijkt namelijk dat boeken die het agentschap heeft uitgedeeld aan studenten ‘per ongeluk’ (ja, vast) ‘martelaren verheerlijken’ én ‘oproepen tot jihad.’ Zelfs UNRWA begrijpt dat dit niet helemaal acceptabel is, en zegt dat het “stappen neemt” om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ofzo.

UNRWA kondigde dit eind vorige week aan nadat een instituut uit Jeruzalem had aangetoond dat de boeken naar “honderdduizenden Palestijnse studenten in Gaza en de Westelijke Jordaanoever gestuurd waren.” Veel van de boeken zijn helemaal gebaseerd op informatie van de Palestijnse Autoriteit en noemen Israël “Palestina” of vegen het hele land zelfs van de kaart van het Midden-Oosten.

Ach ja, dat zal vast niet opzettelijk zijn gebeurd. Ahem.

Dan is er ook nog een boek over Arabische grammatica. Daarin staan oefenzinnen als “Jihad is één van de deuren naar het Paradijs” en “de Palestijnen zijn leeuwen in hun strijd tegen de vijanden.” Hehe, ach nou ja, boys will be boys, hè?

Klinkt allemaal niet echt heel vrolijk, maar we zijn er nog niet. Er is namelijk ook een boek met een gedicht dat stelt dat “een allesverzengend vuur de Bezetting” zal vernietigen, terwijl weer een ander schrijven opmerkt dat “het moederland ieder offer waard is” en “de Vijand vreselijke misdaden heeft gepleegd tegen de heilige strijders.” “Heilige strijders” is de vertaling van “mujahideen,” wat letterlijk betekent: zij die de jihad (of heilige oorlog) vechten.

Oh! Ik was bijna vergeten dat in een ander boek voor scholieren Israël beschuldigd wordt van het opzettelijk vergiftigen van Palestijnse gebieden én van het verspreiden van ziektes door er radioactief en andersoortig giftig afval te dumpen.

Haha, ach ja, nou ja. Shit happens, nietwaar? Kan gebeuren, dat soort kleine foutjes. UNRWA woordvoerster Tamara Alrifai heeft gezegd tegen de Jewish Telegraphic Agency dat deze boeken “niet in lijn zijn met de waarden van de VN,” en dat ze “per ongeluk” toegevoegd waren aan het boekenpakket, omdat het agentschap zo druk was met het bevoorraden van studenten in deze moeilijke Covid-tijden.

Klinkt logisch. Ik bedoel: als Bol.com nu wat boeken naar mensen stuurt zit er met enige regelmaat ook heel per ongeluk Mein Kampf of The Elders of Zion bij. Totaal onschuldige ongelukjes natuurlijk! Daar moeten we ons vooral niet druk om maken. En als je dat wel doet ben je overduidelijk een smerige islamofoob. Zo!