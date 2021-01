Gemeente Amsterdam waarschuwt anti-kabinetsdemonstranten niet te komen: ‘Demonstranten onderweg, veel politie op de been’

Eigenlijk stond er vandaag in Amsterdam een demonstratie gepland tegen het (demissionaire) kabinetsbeleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Op last van de autoriteiten werd de demonstratie afgelast, maar toch zijn een aantal demonstranten naar Amsterdam gereisd om hun stem te laten horen. Behalve een aantal demonstranten is er vooral veel politie op de been.

Vermoedelijk heeft Ferd Grapperhaus, onze demissionaire minister van Justitie en Veiligheid, met een schuin oog gekeken naar het uit de hand gelopen protest in het Amerikaanse Washington, want hij heeft een gigantische politiemacht opgetrommeld om het vandaag rustig te houden in Amsterdam. Verboden demonstratie of niet.

De demonstratie in het Westerpark gaat vandaag niet door. De organisator maakt geen gebruik van de geboden ruimte om te demonstreren. De driehoek zal deze demonstratie op andere locaties in de stad niet toestaan. 🏠 Blijf thuis

❌ Kom zondag niet demonstreren in de stad — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 17, 2021

Aanvankelijk was het de bedoeling dat men vandaag op het Museumplein zou protesteren tegen het beleid van Rutte III. De gemeente Amsterdam stak daar echter een stokje voor en verbood het Museumplein als demonstratielocatie. Als alternatief bood de gemeente Amsterdam de organisator het Westerpark aan, met een maximum van 500 deelnemers. De organisator was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, die de gemeente echter in het gelijk stelde.

Er zijn zelfs volle bussen onderweg naar Amsterdam – museumplein. Wees erbij mensen! 14:00 pic.twitter.com/8A0rXz9f7S — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) January 17, 2021

Toch lijkt het erop dat meerdere mensen nu naar Amsterdam zijn vertrokken om alsnog op het Museumplein te gaan demonstreren. Onder de noemer ‘Stem Nooit Meer Kabinet Rutte’ zijn de demonstranten toch van plan om gebruik te maken van hun demonstratierecht. En als ze gewoon netjes op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, dan kan de frisse buitenlucht vast niet zoveel kwaads doen, zou je zeggen.

Op het #museumplein in #amsterdam worden #clownsneuzen uitgedeeld aan demonstranten. Het is er momenteel druk maar vooralsnog is de sfeer gemoedelijk. pic.twitter.com/7JnUN9ebyj — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Hoeveel mensen daadwerkelijk de stoute schoenen hebben aangetrokken en toch gaan protesteren tegenover een gigantische politiemacht is nog even afwachten, maar het lijken er steeds meer te worden. Op dit moment (klokslag 14.00) kunnen we in ieder geval intunen op een livestream vanaf het Museumplein: