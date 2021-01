Gemeenten luiden noodklok bij opengrenzenkabinet: asielzoekers drukken iedereen van de woningmarkt weg!

Gemeenten in de regio Alkmaar hebben een groot probleem: ze zien geen mogelijkheden meer om zowel statushouders als reguliere woningzoekenden onder te brengen in huurwoningen. De grote toename van het aantal statushouders komt mede door een achterstand van werkzaamheden bij het IND.

In 2021 moeten zo’n 27.000 statushouders onderdak krijgen, hier zijn 16.000 extra huizen voor nodig. Er is alleen een klein probleempje: die huizen hebben we helemaal niet in Nederland. Er dreigt nu een situatie te ontstaan waarin zowel statushouders, die soms al twee jaar wachten op een woning, als reguliere woningzoekenden gedupeerd worden door een blunderend kabinet.

Dit grote tekort aan woningen zorgt voor aardig wat problemen op lokaal niveau. De wethouder van Alkmaar, Paul Verbruggen, zit met zijn handen in het haar:

„Het is niet zozeer dat het bij ons aan de wil ontbreekt om deze mensen op te vangen. De verdubbeling ten opzichte van vorig jaar komt bovenop het tekort aan woonruimte dat we al hebben. Dat maakt het een ingewikkelde opgave.”

In de regio Alkmaar dreigt nu zelfs de situatie dat reguliere woningzoekenden massaal de dupe worden. Er moet namelijk huisvesting gevonden worden voor de statushouders. Sommige gemeenten geven nog steeds voorrang aan statushouders bij huisvesting.

Onze woningmarkt is al enorm krap en omdat men keer op keer blundert bij de Integratie- en Naturalisatiedienst, onder wakend oog van VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, zijn we in een situatie beland waarin er te veel woningzoekende groepen zijn.

In Den Haag wijst iedereen een ander aan als eindverantwoordelijke. Volgens Broekers-Knol is de huisvesting van statushouders uiteindelijk een kwestie voor minister Kajsa Ollongren. Maar ook Ollongren pakt het vraagstuk niet effectief aan.

Beide bestuurders pakken de kern van het probleem niet. Broekers-Knol wil uiteindelijk geen extra geld richting de IND sturen en Ollongren investeert te weinig in de bouw van genoeg huizen om alle woningzoekenden een huis aan te bieden. Gevolg? Voor alle inwoners van dit land ‒ statushouders én die miljoenen andere Nederlanders ‒ dreigt nu één groot woninginfarct. Bedankt, kabinet!