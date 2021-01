Incapabele GGD houdt datalek in stand, deleten gevoelige info duurt maand: ‘Kan letterlijk met één knop!’

Inmiddels blijkt uit zo’n beetje alles dat de GGD het datalek totaal niet serieus neemt. Er komt weliswaar een nieuw en veiliger systeem maar het oude (totaal lekke) systeem is nog gewoon actief! Burgers die hun gegevens verwijderd willen hebben krijgen geen reactie en moeten gewoon een maand wachten!

Wie dacht dat de GGD geleerd heeft van de totale aanfluiting die hun datalek was, waardoor privacygevoelige gegevens van miljoenen Nederlanders op straat liggen, komt bedrogen uit.

Het overheidgezondheidsinstituut blijkt vooral bezig met het voeren van een pr-campagne om de imagoschade te beperken. Eerder vandaag biechtte de organisatie al op dat hun voornamelijke respons niet veel meer was dan het aanpakken van een paar medewerkers en dat het systeem vanaf nu écht beter zal worden beveiligd. Niet dat er volgens de GGD’s echt wat mis wat met het vorige systeem, want de schuld werd vooral gelegd bij “enkele kwaadwillenden”.

Het probleem wat nu aan het licht is gekomen is dat diezelfde “kwaadwillenden” nog steeds de volledige toegang hebben tot al die privégegevens. Burgers maken zich inmiddels grote zorgen en eisen via de gemeente dat hun gegevens worden verwijderd uit de database. Je zou denken dat de GGD daar direct werk van maakt. Maar nee hoor! Een woordvoerster van de GGD zegt: “Als iemand een melding doet, hebben we een maand om hierop te reageren.”

Volgens een GGD-medewerker, die bij De Telegraaf uit de school klapt, is het “letterlijk een knopje.” Ze zegt: “De functie van een bestand verwijderen bestaat gewoon. En medewerkers die dat níet kunnen, kunnen in ieder geval gegevens bewerken en weghalen, zodat een bestand leeg is.”

Dan snap je als GGD dus echt de ernst van de zaak niet en maak je misbruik van de regels om maar niets te hoeven doen. Dat je uiterlijk een maand hebt om te reageren wil niet zeggen dat je die maand ook moet volmaken. Wat een ambtenarenmentaliteit is dat, zeg! En dan straks zeker raar opkijken dat niemand zich meer wil laten testen. Om over de toekomstige schadeclaims, die naar aanleiding van identiteitsfraude geheid staan te gebeuren, nog maar te zwijgen.

Misschien moeten we dus maar eens een knopje gaan uitvonden om die hele GGD in één keer te deleten. Jammer van de coronatests, maar dan is Nederland tenminste één volstrekte faalorganisatie voorgoed kwijt!

