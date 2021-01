Goed nieuws! ‘Oxford-vaccin’ van AstraZeneca wordt mogelijk eind deze maand door EMA beoordeeld

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk eind deze maand nog met een beoordeling over het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University. De EMA verwacht volgende week een officiële aanvraag van de makers te verwachten.

Als alles goed verloopt dan kan het ‘Oxford-vaccin’ in februari op de Europese markt verschijnen. Dit wordt dan het derde vaccin dat is beoordeeld door de EMA, na Pfizer/BioNTech en Moderna.

Het vaccin kan dan worden gebruikt voor de doelgroepen die het in Nederland het hardst nodig hebben: de zorgmedewerkers. Het vaccin is namelijk geschikt voor 18- tot 60-jarigen, zowel met als zonder medische indicatie. Met een beetje geluk wordt de druk op de zorg daarmee snel gereduceerd. Want als er daardoor minder personeel uitvalt dan houden we de zorgcapaciteit waarschijnlijk zo groot mogelijk.

We moeten het eerder zien als een steuntje in de rug dan als onze redding, want het feit blijft dat de druk op de zorg nog steeds ontzettend hoog is. Als dat vaccin snel kan worden goedgekeurd en ook in voldoende hoeveelheden kan worden geleverd, dan komen we sneller uit deze benarde situatie. Maar het gaat nog wel een hele tijd duren voordat de toestroom van patiënten dusdanig af zal nemen dat de zorg weer eindelijk echt wat ademruimte heeft. Tot die tijd hebben allerlei groepen patiënten, vooral zij die op korte termijn zorg nodig hebben, eigenlijk gewoon het nakijken.