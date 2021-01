GroenLinks-banenproject volledig mislukt: gierige bestuurders kregen €1,3 miljoen beloning, werklozen bijna niets

Een GroenLinks-wethouder bij de Gemeente Den Haag heeft een flink bedrag gestoken in een project om werklozen aan het werk te krijgen. Echter is dit project door toedoen van geldgrage bestuurders compleet mislukt: zij gaven zichzelf te hoge salarissen, maar werklozen werden nauwelijks geholpen. In totaal hebben maar zeventien werklozen een baan gekregen door dit project.

De Haagse GroenLinks-wethouder Bert van Alphen kwam vandaag met de mededeling dat het project Energieacademie definitief gaat stoppen. 1,3 miljoen euro had de gemeente geïnvesteerd, maar de salonfähige bestuurders staken dit geld liever in hun eigen zakken dan dat zij werklozen aan een baan hielpen.

Het doel was om 560 werkloze kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Bijna anderhalf miljoen euro werd er voor neergelegd. Uiteindelijk hebben zeventien mensen een baan gekregen via het project.

De gemeente deed vervolgens een onderzoek naar het slechte rendement van dit project. En wat bleek? De salonfähige bestuurders en medewerkers hadden dus verreweg het meeste geld in hun eigen zakken gestoken. Als ware solidariteitsstrijders gaven zij zichzelf veel te hoge lonen en vergoedingen. De begroting klopte voor geen meter en uiteindelijk zijn maar enkele mensen geholpen. Het project is dan ook definitief failliet verklaard.

Toch blijft de GroenLinks-wethouder Van Alphen het concept van de Energieacademie steunen. Daarom heeft hij een adviesbureau de opdracht gegeven om een nieuwe levensvatbare vorm te vinden voor dit project. Of daarbij weer allerlei linkse bestuurders exorbitant worden betaald uit de staatsruif, weten we nog niet.

Misschien moet je gewoon wat strenger toezicht houden op de bestuurders van dit soort plannen. Ze profileren zich allemaal als deugvolk, maar blijken uiteindelijk toch vaak genoeg geen zuivere intenties te hebben. Kortom: een gevalletje ‘links lullen, rechts vullen’. En de belastingbetaler betaalt uiteindelijk de torenhoge rekening. Bedankt, GroenLinks!