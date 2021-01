Hartstikke top! Kabinet scheldt schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak zich uit tegen de Belastingdienst. Zij willen dat de fiscus afziet van alle vorderingen op gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. En ze hebben gelijk gekregen! Staatssecretaris Van Huffelen gaat zelfs een stap verder en maakte zojuist bekend dat de schulden die de gedupeerden hebben bij overheidsinstanties, worden kwijtgescholden.



De VNG voerde de druk op voor het kabinet om vaart te maken met het compenseren van deze slachtoffers. Tegelijkertijd proberen zij, door de Belastingdienst af te laten zien van verdere vorderingen, ervoor te zorgen dat die eerste 30.000 euro die de slachtoffers nog moeten krijgen ook daadwerkelijk op hun rekening komt te staan. Tot vandaag liepen ze namelijk het risico om een groot deel van dat bedrag te zien worden weggestreept tegen de nog openstaande schulden. Compleet absurd natuurlijk, maar regels en procedures staan in dit land niet gelijk aan moreel handelen.

De VNG ging nog een stap verder en adviseerde ook om alle (semi-)overheidsvorderingen op de gedupeerde ouders gewoon weg te strepen. Dat is wat mij betreft een heel degelijk advies en ik ben blij dat het kabinet dit nu heeft opgevolgd.

Ik ben zelfs van mening dat de overheid nóg een stap verder moet gaan en de andere schuldeisers ook maar direct af moet kopen. Het is namelijk volledig de schuld van de overheid dat deze situatie is ontstaan. Dan tast ook maar flink in de buidel om het recht te gaan zetten. En als die mensen hun leven weer een béétje op de rit hebben dan kan er daarna gekeken worden naar hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Nadat ze eerst de rest van de (flinke) compensatie hebben ontvangen natuurlijk. Dat mag ook geen jaren meer duren.